Atlético se ilusiona con el regreso de Fontanini, pero no de Mauro Albertengo

Cuando el martes 4 de enero comience la pretemporada para el torneo de la Primera Nacional 2022, el cuerpo técnico de Atlético de Rafaela encabezado por Rubén Darío Forestello seguramente tendrá a su disposición gran parte de los jugadores que pretende para la competencia del año entrante.

Con el defensor Guido Milán y el volante ofensivo Franco Faría confirmados por el club, el arquero Julio Salvá que solamente debe firmar, y otras negociaciones encaminadas, el panorama en ese aspecto es muy auspicioso para el "Yagui".

Dentro de esas gestiones que se están realizando, una es la de Fabricio Fontanini. El defensor surgido de la cantera Celeste tiene contrato con el Aucas de Ecuador, pero existe la intención de intentar una rescisión de contrato para que el futbolista quede liberado y pueda regresar a Atlético, entusiasmado con una nueva etapa futbolística donde su tío es presidente de la institución y el entrenador uno de los principales que tuvo y que le dio continuidad para el despegue de su carrera. Cabe mencionar que el elenco ecuatoriano no tiene este año la posibilidad de competir a nivel internacional, ya que no logró un cupo en la Copa Sudamericana.

Como ya se vino mencionando desde hace varias semanas, además del deseo del retorno de Fontanini, la dirigencia tiene la intención de volver a contar con Lucas Albertengo, aunque por el momento sin avances significativos que hagan pensar en una definición.

Recordemos, además que Atlético de Rafaela tiene previsto disputar partidos amistosos en Montevideo en el marco de una serie de torneos que la empresa Tenfield organizará con varios equipos argentinos y uruguayos. En el caso de la Crema, disputará el certamen amistoso junto con Danubio, Defensor Sporting y Newell's Old Boys. Rosarinos y rafaelinos jugarán el 26 de enero y el 28 se medirán, ya sea por el tercer y cuarto puesto o por el título, con uno de los equipos uruguayos.



MAURO SE QUEDA EN BARRACAS

Además de Lucas, la intención de la dirigencia celeste era poder contar también con el retorno de Mauro Albertengo. Pero esto quedó descartado en la jornada del martes, ya que el entrenador Rodolfo De Paoli llegó a un acuerdo con el Club de la familia Tapia para dirigir en su primera experiencia en el fútbol mayor. Y confirmó que Mauro Albertengo es uno de los jugadores que renovó su vínculo con Barracas Central.

"Ya empezamos a confirmar renovaciones de contrato, lo que me pone muy entusiasta para lo que vendrá, que es nada más ni nada menos que el Club juegue por primera vez en la historia del profesionalismo en la élite del futbol argentino", expresó de Paoli.

Y destacó: "Estamos tratando de mantener la base del plantel y estamos trabajando arduamente con la gente del club para poder armar un equipo a la altura de las circunstancias". Respecto a las renovaciones, Barracas detalló que la dirigencia ya llegó un acuerdo y pudo extender los vínculos de Maximiliano Gagliardo, Jonathan Rivero, Daniel Martínez, Iván Tapia, Mauro Albertengo y Fernando Valenzuela.



NUEVO DT EN FERRO

A pocas horas del cierre de año, Ferro anunció oficialmente la contratación de Manuel Fernández como nuevo director técnico del del primer equipo para la próxima temporada de la Primera Nacional. Su vínculo se extenderá hasta diciembre de 2022.

El joven entrenador de 38 años dirigió a Sport Boys de Perú y viene de hacer una buena temporada con Agropecuario de Carlos Casares, en donde salió quinto en la Zona A y quedó a solo cuatro puntos del Reducido.