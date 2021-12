Aníbal Pachano fomentó la vacunación

El próximo 1º de enero Aníbal Pachano regresa al teatro en Villa Carlos Paz con el último espectáculo de su carrera, puesto a que luego de este se retira de los escenarios. En este contexto y ante el notable aumento de casos de coronavirus, el artista ideó una propuesta para fomentar la vacunación contra el covid-19 entre quienes vayan a ver su espectáculo.

Es por ello que, a través de un video que compartió en sus redes sociales, el actor declaró: "Yo me vacuno, vos te vacunás y de esa manera todos nos cuidamos. En el Teatro Acuario, en 'Así vuelvo', tenés un 10% de descuento con tu pase sanitario con dos vacunas. Vacunate, cuidate".

De esta manera, la propuesta de Pachano busca concientizar y alentar a quienes aún no se han vacunado, recibiendo un descuento con su pase sanitario.

En cuanto a su retiro, hace unos días, en diálogo con Télam, el artista expresó que "hay que ceder el espacio a las nuevas generaciones". "Siento que hay que permitir a la gente crecer, mostrarse, pero mi generación sigue apoltronada porque solamente piensan en perdurar y no en crecer. Hay que soltar y eso es lo que me pasa con esta despedida: estoy haciendo un nuevo para qué", explicó.