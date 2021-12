"Evolución busca construir otra realidad posible"

En un año marcado por la pandemia y las elecciones legislativas, el diputado integrante del espacio UCR Evolución, Sergio “Checho” Basile, realizó un balance de lo trabajado durante el 2021. Presentó 85 iniciativas de carácter local, departamental y provincial que versaron sobre temáticas relacionadas a ciberseguridad y grooming, sectores productivos, derechos de niñas, niños y adolescentes e inseguridad y violencia institucional, entre otras.

De las iniciativas aprobadas, siete leyes cuentan con media sanción, entre las cuales se destacan la Creación del Plan Integral de concientización, prevención y difusión de información contra el grooming y adhesión a la normativa nacional conocida como “Ley Mica Ortega”; y la normativa para instituir el 10 de mayo como el “Día provincial de la prevención y visibilización de la violencia en el noviazgo”, fecha rememorativa del femicidio de Chiara Paez en Rufino.

“Estamos cerrando otro año lleno de desafíos, en el cual transitamos y sobrellevamos momentos complejos, pero siempre apostando al diálogo, el consenso, y el respeto por las instituciones, para seguir transformando la realidad a través de la política. Desde Evolución pregonamos la reivindicación de las ideas y convicciones, y desde allí pretendemos construir otro país posible. Por eso confiamos en que el espacio va a crecer y tendrá un gran futuro dentro de la política local, provincial y nacional” expresó el diputado.

Asimismo, el legislador reflexionó sobre el trabajo realizado junto a instituciones las cuales se vieron fuertemente afectadas por el contexto de la pandemia. “El trabajo mancomunado hace que los esfuerzos den mejores resultados, optimizando recursos y potenciando el alcance de cada institución. Durante este año de gestión compartimos trabajo y compromiso con más de 120 organizaciones sociales, civiles y comerciales”.

“El 2022 nos encontrará trabajando en apoyo a los sectores productivos, a las organizaciones intermedias y estando cerca de la gente para consensuar soluciones definitivas a los problemas cotidianos, siempre con el diálogo y el consensos como herramientas para construir una provincia que sea nuevamente un orgullo para todos los santafesinos y las santafesinas” concluyó Basile.



GROOMING E INFANCIAS

Uno de los ejes de trabajo del legislador versó sobre los ciberdelitos en general y el grooming en particular. Sobre esta última temática, se realizó un trabajo integral en el cual se llevaron adelante dos metodologías de abordaje: por un lado se continuó -viene desde 2016- con la modalidad de charlas virtuales y presenciales de concientización para adolescentes y adultos; y por el otro, se consiguió la media sanción de una Ley que pretende instalar la temática en la agenda educativa de la provincia.

“En tiempos de hiperconectividad, cuando los chicos y chicas pasan muchas más horas frente a las pantallas, internet se convierte en una puerta de entrada a infinidad de nuevos peligros. El grooming es uno de ellos. Según el código penal este delito es ‘la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente a través de internet’. Por eso es importante que todos conozcan de este delito, tanto adolescentes como adultos, para poder prevenir, reconocer y saber cómo actuar en una situación de esas características” explicó Basile.

A su vez, se trabajó sobre la defensa de las infancias presentando proyectos para que se regularice la situación de los Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que existe la figura, están trabajando, pero no están los convenios entre el gobierno y el Colegio de Abogados que regule los honorarios y den capacitaciones específica a los profesionales. “Recientemente, y como consecuencia del aberrante caso de Lucio, hubo un aumento del 73% en la cantidad de denuncias por maltrato infantil en el país. Llegado el momento, no puede existir ningún pretexto para que un niño, niña o adolescente, no tenga un debido defensor de sus derechos” argumentó el radical.



VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

Desde este 2021 el legislador comenzó a realizar charlas en diferentes instituciones junto a un equipo interdisciplinario para prevenir vínculos conflictivos. El objetivo es que chicos y chicas puedan identificar cuándo hay violencia en una relación y reconocer la importancia de la ruptura de estereotipos de género.

Esta iniciativa responde a estadísticas que reflejan, en su mayoría, que los femicidios son perpetuados por personas allegadas a la víctima, parejas o ex parejas, conocidos o familiares directos.

Al respecto, el diputado expresó: “Entendemos que una forma de evitar que esta situación se siga reproduciendo. Es concientizar sobre los vínculos, sobre todo a los y las jóvenes que comienzan a tener sus primeras relaciones afectivas”.