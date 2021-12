Lanzotti pidió contener besos y abrazos para evitar volver a las restricciones

Mientras ayer Rafaela reportó 11 nuevos contagios de Covid, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, hizo referencia al aumento de personas que durante estos días concurren a la carpa de hisopados ubicada frente al Hospital “Doctor Jaime Ferré”. “Estamos teniendo un incremento exponencial de los hisopados y queremos pedirle colaboración a toda nuestra comunidad, teniendo en cuenta que estamos en una época festiva, incluso muchos de nuestros empleados han comenzado a tomar sus descansos”, afirmó.

“Es por eso que volvimos a reforzar el vacunatorio y la carpa de hisopados, con la vuelta del Ómnibus Sanitario al lado de la carpa, para que esto nos permita contener la gran demanda de testeos que estamos teniendo desde el viernes 24”, remarcó el funcionario.

Por otra parte, el médico enfatizó: “Queremos agradecer a la población por su voluntad, solidaridad de ponerse a disposición para el test ya que eso nos va a posibilitar tener una dimensión real de lo que está pasando con este brote. Además, nos da la tranquilidad de hacer los aislamientos correspondientes para que esta cepa, que es probable que en su mayoría sea Ómicron, no genere tantos casos”.

“El domingo llegamos a realizar cerca de 500 hisopados. Esto nunca se había dado; ni siquiera en los momentos más álgidos de los brotes anteriores. Les pedimos paciencia en cuanto a los resultados. Ellos se van a dar a conocer entre 24 y 48 horas posteriores a los hisopados. Seguiremos con la comunicación telefónica, sobre todo, poniendo el énfasis en los positivos y los contactos estrechos para poder controlar la situación epidemiológica que tenemos en este momento”, continuó.

Lanzotti advirtió que es necesario “tener en cuenta que esta cepa da gran cantidad de asintomáticos, por eso les solicitamos, en esta época en donde hay muchas reuniones, donde todos estamos relajados por el contexto festivo, que nos cuidemos". En tal sentido, enfatizó que "debemos volver a la idea de que siempre podemos estar enfrente de un positivo, cuidémonos. Contengamos un poco los besos y abrazos para que podamos seguir adelante con las actividades y sostener nuestra sociedad funcionando sin tener que volver a las restricciones”.

“Hemos reforzado el vacunatorio ya que al imponerse el pase sanitario, mucha gente que había prescindido de colocarse su dosis, está concurriendo”, agregó Lanzotti.

“Las recomendaciones son las de siempre: el distanciamiento social; los ambientes ventilados; si vamos a hacer una reunión, siempre tener los espacios abiertos; el lavado de manos y el uso de barbijo estricto a menos de dos metros o en espacios cerrados. Es importante que sigamos con esto que aprendimos y nos ha posibilitado tener una situación sanitaria que va a permitir atender a todos”, finalizó el Subsecretario de Salud.

En tanto, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano no descartó el regreso de restricciones ante el brusco ascenso de los contagios de Covid, en especial en el sur santafesino. La funcionaria consideró que podría haber reducción de aforos en algunos eventos a la vez que pidió que en la fiestas por Año Nuevo haya reuniones "con poca gente".

Martorano admitió que vendrán "dos o tres semanas complejas" en materia de contagios y luego puntualizó: "Esperemos que se amesete. Ya nos besamos y abrazamos en este tiempo donde hubo muchas habilitaciones. Hay que insistir con el barbijo". Finalmente, explicó que las eventuales medidas restrictivas dependen de dos situaciones: la vacunación y la ocupación de camas. En ese marco, precisó que a nivel provincial el 80 por ciento de la población está vacunada y la ocupación de camas es del 55 por ciento.



ONCE NUEVOS CASOS

El Ministerio de Salud de la Provincia confirmó 750 en territorio santafesino, de los cuales 11 corresponden a Rafaela. De esta manera, el total acumulado de positivos de Covid a nivel provincial asciende a 476.822 mientras que en nuestra ciudad suman 15.211.

De acuerdo a los datos adicionales que proporciona la Región de Salud, en Rafaela actualmente hay 270 casos activos en tanto que 1.185 se encuentran aisladas. En el Hospital un paciente con coronavirus está internado en terapia intensiva y otro en sala general.

En la Provincia, las localidades con mayor cantidad de contagios en las últimas 24 horas fueron Rosario con 349, Santa Fe con 81, Villa Constitución con 32 y Venado Tuerto con 28, seguidas por los 20 casos de Funes, 15 Santo Tomé, 11 Rafaela, 11 Villa Gobernador Gálvez, 9 Coronel Domínguez, 8 Casilda, 8 Coronel Bogado, 8 Esperanza y 7 en San Jorge.

La cartera sanitaria informó un fallecimiento a nivel provincial: se trata de un paciente de 38 años de Rosario. Con este nuevo deceso, Santa Fe acumula 8.646 víctimas fatales por coronavirus. Asimismo, son en total 464.778 las personas recuperadas y 3.398 continúan con el virus activo.