Piden mantener la doble mano en avenida Italia

Un importante grupo de vecinos presentó ayer un recurso formal ante el Ejecutivo Municipal con copia para el Concejo Municipal de Rafaela con una serie de pedidos vinculados a avenida Italia, entre los que se destacan que se mantenga el doble sentido de circulación. Así se abre un nuevo capítulo de una novela que ya incluyó movilizaciones frente al propio edificio municipal de distintos sectores de barrio Italia.

El documento que ahora está en el Ejecutivo y en el Concejo reclama los estudios de tránsito utilizados como fundamento para pasar de doble mano a sentido único de circulación de norte a sur en el tramo de referencia. La presentación se produce a una semana de la entrada en vigencia del decreto que prohibirá transitar avenida Italia de sur a norte por el término de tres meses a modo de prueba piloto, mientras se efectúe un nuevo estudio técnico.

En este marco, los frentistas solicitaron que se suspenda de inmediato toda obra y/o disposición formal que establezca el pase a mano única de avenida Italia, en tanto aseguran que el mismo aparece como nulo, ya que una ordenanza de mayo de 2021 reconoce la doble mano, además de su sentido fijado en su condición de Avenida, lo cual no puede modificarse por decreto. En esta línea, advierten que no constan estudios de tránsito ni de seguridad y existe un compromiso formal previo de las autoridades.

Por otra parte, piden el acceso a todos los expedientes y documentos existentes sobre el tema en los términos de la ordenanza de acceso a la información pública municipal. Esto incluye en formato papel y/o digital: el acuerdo celebrado entre las partes año 2020; notas y reclamos y sus correspondientes respuestas; los estudios de tránsito y-o urbanísticos sobre el tema. Además exigen que se informe -con respaldo de normativa del caso- desde cuando avenida Italia es una avenida y su sentido de circulación, qué norma y/o criterio técnico define las avenidas en la ciudad, y si dicha definición implica su doble sentido de circulación.

En la nota enviada al Departamento Ejecutivo, se indica que siendo un tema de seguridad pública, se pronuncien los entes competentes locales, tales como la Secretaría de Seguridad, Comando Operativo y también el Consejo Económico y Social. Además piden el mantenimiento de la doble mano de Avenida Italia en el sector comprendido entre las avenidas Brasil y Gabriel Maggi.

En tanto, formulan reserva de accionar judicialmente por los derechos afectados en su dimensión colectiva y/o difusa (seguridad pública y vial, desarrollo urbano sostenible, participación ciudadana, confianza legítima y propiedad).

Vecinos y frentistas del sector, subrayan que el reclamo se ha presentado la última semana de diciembre y se aguarda con ello que el Ejecutivo Municipal se ajuste a lo que manifestaron sus funcionarios desde el año 2020 en el sentido de mantener la doble mano, pero además está fijado en una ordenanza de mayo de 2021.

Finalmente, afirman que están a la espera de "una pronta y razonable respuesta" pero que en caso contrario amenazan con "acudir a la Justicia Civil en defensa de sus derechos como vecinos".

La reconversión de avenida Italia ha generado varios males de cabeza al Ejecutivo. La polémica por el sentido de circulación es uno de ellos, pero también el ensanche efectuado en todas las ochavas entre las avenidas Italia y Gabriel Maggi, obra que disparó críticas de vecinos y de los conductores que todavía no se apagó.

Ahora habrá que esperar el análisis de último momento que pueda efectuar el intendente, Luis Castellano, y su equipo ante esta nueva presentación. Solo quedan tres días hábiles en el ámbito del Municipio -el viernes habrá asueto al personal del Estado local tal como sucedió el pasado 24 de diciembre- y la pregunta es si será suficiente para revisar el decreto que dispone pasar de doble sentido de circulación a mano única de norte sur.