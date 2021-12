Raquel también reclama seguridad a la Provincia

Desde la Comuna de Raquel, las nuevas autoridades encabezadas por la actual presidente comunal, Luciana Peter, se hicieron rápidamente eco del reclamos de los productores por la inseguridad que padece la zona.

En ese sentido la presidente comunal expresó que “este tema tiene muy cansado a los productores que no ven respuestas de quienes las tienen que dar, y la situación cada vez es más grave porque ahora te pegan un tiro y luego te preguntan que tenés para robarte”. "La modalidad de ir a robarle a las personas que están trabajando en el tambo, es algo que supera todos los límites conocidos por nosotros” agregó en la misma línea que el titular de la Comuna de Humberto, Mauro Gilabert, tal como publicó este Diario en la edición de ayer.

Para Peter, el reclamo de los productores "es muy justo" ante la falta de recursos de la Policía de la localidad. "La camioneta llegó ahora hace poco cuando estuvimos meses sin vehículo para la comisaría, asignan personal, pero es simbólico, porque después lo afectan a otra localidad o tiene que hacer adicionales, entonces otra vez nos quedamos sin efectivos", manifestó la presidenta comunal.

En otro párrafo las autoridades locales manifestaron que “en los últimos meses, la gravedad de los hechos se ha incrementado, el uso de armas de fuego y de otras armas ha mostrado la peligrosidad de los hechos, que no dudan ni un segundo a la hora de atacar, dañar y amedrentar a nuestros productores”.

"Nosotros como comuna hace años que venimos poniendo un dineral, entre reparaciones, combustible, arreglos en la comisaría y otras acciones para que no les falte nada a la policía, sin ser la seguridad nuestra responsabilidad" planteó Peter al tiempo que anticipó que "ahora vamos a reunirnos con los productores para ver los pasos a seguir".

Para finalizar la comuna hizo un llamado a la responsabilidad de los funcionarios. “Apelamos a quienes tengan en sus manos tomar decisiones, lo hagan y conduzcan las políticas hacia el bienestar de la gente de bien, queriendo, al igual que nosotros, que nuestros pobladores, trabajadores, nuestras familias, sean libres y los delincuentes estén tras las rejas, no que sea al revés”, expresó Peter.