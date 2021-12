Sensaciones y sentimientos

POR HUGO BORGNA



UNA HORMIGUITA, NARICITA Y PI-PÍO

Los años 50 parecen, a la distancia, haber sido los de apertura y florecimiento de ideas y resultados que, aún hoy, siguen teniendo vigencia. La novela iniciaba un vuelo inusitado que terminó de consolidar Cortázar años después con Rayuela superando los históricos moldes narrativos.

Con esta esquemática referencia entramos ahora de lleno a una narrativa apoyada en el ámbito de la infancia y en una bien insinuada adolescencia; una corriente que desembocaría en nuestro apreciado García Ferré.

¿Quién era Pi-Pío? Un pollito, pero no cualquiera, que caminó (o, mejor dicho, pisó) con seguridad dentro del rico espacio de la comunicación que componían revistas y libros de entonces. Las raíces, que dentro de este tipo de mensajes destacaban y propiciaban los valores de convivencia y el buen trato –con el claro trasfondo de interés docente- estaban ya en la obra de dos personajes de no olvidada repercusión actual.

Dentro del sector de tiempo de 1882 a 1948, el brasileño Monteiro Lobato regaló, para su generación y las siguientes, personajes queribles como Naricita y sus cabales amigos.

La Hormiguita creada por Constancio Vigil -un uruguayo que vivió entre los años 1876 y 1954- sigue su viaje por los recuerdos de una generación y por la penetración de una importante editorial –Atlántida- que él creó y a quien aportó su mensaje de frescura y acompañamiento.

Con la necesaria inclusión de estos dos ejemplos se explica la idea básica que transmitió García Ferré, un español nacido en 1929 que llegó a la Argentina con 17 años de edad y que bajo el brazo llevaba un personaje. Caminó hasta que Constancio Vigil lo aceptó para su emblemática publicación, la misma que acompañó la niñez escolar de una vigente (por suerte) generación.

Si, lectores, acertaron: “Billiken”.

Pi-Pío era un pollito linyera, vestido como cowboy. Vivía en un pueblo llamado Villa Leoncia. Ovidio, su caballo, hablaba, participando de los diálogos entre personajes o expresando pensamientos propios. Para mostrarlo cabalmente, habrá que decir que desarrollaba pequeños discursos que, al cerrarlos, no decía “he dicho”, sino “he relincho”.

Estamos hablando de la primera historieta que publicó Manuel García Ferré, precisamente en Billiken, creación de Constancio Vigil. Ese atrapante espacio de Villa Leoncia donde transcurría Pi-Pío era buscado con preferencia por los lectores de entonces (nosotros). Allí aparecían personajes que tendrían vida y aire propios en los años recientes, en otro medio (la televisión) tan popular como las revistas de los 50: los desarrollados luego Oaky e Hijitus.

No existen las casualidades, atentos lectores. Ese espacio que tuvieron en común las revistas “Billiken” y “Anteojito” (que fue habitado por gente de la generación que sigue poblando las veredas y también la de sus hijos) se ganó a fuerza de autenticidad en el modo de comunicar.

Por medio de la buena intención de predicar con el ejemplo, y apoyados en la libertad creativa y la permanente imaginación, lograron ese ámbito donde vuelven con frecuencia los pensamientos de los habitantes de la ciudad, cuando buscan en su mente la imagen de los tiempos en que era fácil (relativamente, por supuesto) la comunicación natural y el trato, que si bien no llega a ser de tono cordial, es con frecuencia atento.

Si se puede aceptar, con todas las licencias verbales del caso, que un caballo tome cerveza caída del cielo como lluvia (recogida en una jarra apropiada) y diga discursos, bien podríamos cerrar ahora este mensaje diciendo sentenciosa y amablemente, “He relincho”.