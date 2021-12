Los libros infantiles y juveniles que llegan en 2022

BUENOS AIRES, 28 (TÉLAM). - Libros ilustrados de pequeñas editoriales que apuestan con la misma solvencia a la sinergia entre arte y palabra, una novedad de colección para los fanáticos de Harry Potter o nuevos títulos de Liliana Cinetto, Poly Bernatene, Nicolás Schuff y Norma Huidobro mapean algo de lo que infancias y juventudes leerán en 2022, un año que volverá a reflejar la diversidad de la industria editorial, entre rescates, originalidad, nuevas voces y tendencias.

La pottermanía despega fuerte en 2022 con el estreno, el 1 de enero del año próximo, de la serie por los 20 años de Harry Potter y la editorial Penguin Random House se suma a las celebraciones con una edición ilustrada de "Quidditch a través de los tiempos", de J.K. Rowling, ese libro sobre la historia del entrañable deporte del mundo mágico. No se trata de un libro de impresión común y corriente, la edición tiene una autenticidad que sólo los fanáticos reconocerán: se trata de una copia del ejemplar que está en la biblioteca del Colegio Hogwarts.

Otra novedad para jóvenes viene de la mano de la influencer gastronómica Paulina Cocina, quien se concentra esta vez en esa franja que está dando sus pasos en una cocina propia, esas generaciones recién independizadas o que están aprendiendo a vivir sin otros adultos. Bajo el título "Manual de supervivencia: Guía práctica para enfrentar tu primera cocina", la cocinera con más de dos millones de seguidores en redes ofrece trucos y consejos.

En el opuesto de la cronología etaria, la editorial Norma expande su preciosa colección Buenas Noches para los más chiquitos con un libro de dos firmas que son dupla anfitriona de la casa: Liliana Cinetto y Poly Bernatene. "Floriana y el dragón" da nombre a esta nueva historia protagonizada por un dragón, una pequeña princesa y un bosque tenebroso. Y si de series se trata, el mismo sello suma un nuevo libro a la colección "Los casos de Anita Demare", la saga de Norma Huidobro protagonizada por una niña curiosa a la que le encantan los policiales.

En su colección de primera novela, la editorial Ralenti publica "Nadar perrito" de Florencia Gattari - la autora detrás de "Flor de Loto, una princesa diferente"-, con ilustraciones de Marina Zanollo. Según adelantan, la novela trata sobre "un perro que no sabe nadar aunque vive en el Delta, rodeado de agua. Una nena a la que le cuesta tomar decisiones porque cambia de idea a cada rato", una historia "de dos que sin querer y queriendo van hacer equipo frente a las dificultades".

También la pandemia, o los ecos de la crisis sanitaria, intervienen en el catálogo editorial de 2022 con el libro "Cuando volvamos a ver el mar" (Norma), de María Fernanda Heredia, donde tres hermanos se ven obligados a una cuarentena con un tío poco sociable. "A pesar de sus diferencias -adelanta la sinopsis del libro-, encontrarán el modo de acercarse, intercambiar sus secretos y aprender nuevos modos de convivencia familiar".

El escritor Nicolás Schuff vale por cuatro en este 2022, o en todo caso, con al menos cuatro títulos: por un lado publica "Vida de un lápiz" (Limonero) junto a Martina Trach, libro que narra el recorrido de un lápiz y todas las vidas que toca en su camino, mientras que por el otro, de la mano de Fondo de Cultura Económica, reedita "Las interrupciones" con ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson, un texto divertido por lo insólito donde las interrupciones son menos problemáticas de lo que parecen. Pero también junto a Ralenti saca un nuevo título de la serie "Estrambóticos" y otro titulado "Abecedario" con ilustraciones de Paula Maneyro.

A tono con el fenómeno de revisar y reponer personajes de la historia, Ana María Shua presenta un libro de veinte biografías de personas que lucharon por sus ideales, desde Túpac Amaru, Mahatma Gandhi y María Montessori hasta Martin Luther King Jr. Maestra del microrrelato y las adaptaciones libres, en su versión para todas las edades Shua ha publicado varios libros con adaptaciones de historias y leyendas de montones de pueblos de todo el mundo.

El calendario de publicaciones de Libros del Zorro Rojo amalgama secretitos inhallables, clásicos del under y voces a veces desconocidas en estas latitudes. Por ejemplo, prevé publicar "Hombre Luna", un libro del francés Tomi Ungerer, el autor de "Los tres bandidos" que en 1998 fue distinguido con el Premio Hans Christian Andersen. En esta oportunidad, se publica un libro que originalmente fue lanzado en 1967 y que hasta la fecha tiene más de 15 traducciones.

El mismo sello trae una nueva edición de "Los Pájaros", libro álbum creado a cuatro manos por la pareja suiza Germano Zullo y Albertine, dupla que ya legó libros conmovedores como "Mi pequeño", donde abordan el vínculo entre madre e hijo. En "Los Pájaros", el tema es otro: la aparición de un detalle que puede cambiarlo todo, una metáfora sobre la importancia de aprender a reconocer el valor de las pequeñas cosas, como anticipan desde la editorial.

Si de rescates se trata, Limonero reedita un poema del italiano Gianni Rodari (1920-1980), "Esperanza", con ilustración de Francesa Ballarini. Maestro, divulgador, pedagogo, Rodari es el creador de una literatura propia donde combina fantasía y humor, registro que plasmó en los geniales relatos de "Cuentos por teléfono" o "Cuentos al revés", entre otros títulos que lo convirtieron en una referente de la LIJ y uno de los autores distinguidos con el Hans Christian Andersen, el premio más importante de la literatura infantil y juvenil que en nuestro país también lo ganó, en 2012, la escritora cordobesa María Teresa Andruetto.

Algunos proyectos de autores internacionales que están pisando fuerte en el mercado internacional los traen La Marca Editora y Pípala: la primera publica "¿Quién es más ecológico?" de Paule Batault y "Garabatear" del francés Hervé Tullet, mientras que el sello infantil de Adriana Hidalgo lanza "La gran expedición", de Clémence Dupont -un libro desplegable de más de ocho metros sobre los distintos períodos y eras de la historia de la Tierra- y "Zorrito", de Edward van de Vendel y Marije Tolman, dos holandeses muy celebrados.

La editorial Iamiqué tiene en proceso tres nuevos títulos sobre biología y filosofía, o sobre el conocimiento en general, sin necesidad de encasillarlo en saberes especializados: a su clásica serie Sopa de ciencia le suma "Biología hasta en la sopa" coescrito por Cecilia Di Prinzio y Valeria Edelsztein e ilustrado por Pablo Picyk; y presenta "Una gran familia" del epistemólogo Santiago Ginnobili, un libro que, adelantan, "habla de personas que buscan respuestas mejores y nuevas, que plantean preguntas que nunca nadie había planteado antes", así como también de Darwin, quien "investigó con valentía y nos ayudó a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos".

La tercera novedad que trae Iamiqué y que aporta a la bibliografía informativa sobre temas de educación sexual lleva el titulo "¡Es tu cuerpo!", un libro de Katharina von der Gathen y Anke Kuhl que se traduce del alemán al castellano y aborda temas del cuerpo, cambios físicos, diversidades, géneros, sentimientos, patrones hegemónicos de belleza y corporalidad, sexualidades, sentimientos y placer, entre otros tópicos.

La joven actriz y escritora Carolina Unrein también desembarca en las librerías con un nuevo libro, luego de "Pendeja: diario de una adolescente trans" (Chirimbote) y "Fatal, una crónica trans" (Planeta), donde recorre en nueve capítulos una trama de resurrecciones que tuvieron lugar después de una historia de abuso y de la vaginoplastia a la que sometió para retirar de su cuerpo los últimos vestigios de una genitalidad que no la representaba.

Por su parte, el sello Puck, el responsable detrás de éxitos editoriales de marca internacional como "Asesino de brujas", amplía su catálogo con "El reino de los malditos" de Kerri Maniscalco, y "Fable" de Adrianne Young. También suma a la autora argentina Victoria Bayona, conocida como Vika Barton, que para 2022 presenta la continuidad de "Casa de Fieras", cuyo segundo volumen lleva como título "El portal del norte".

Los libros de la saga "Una familia anormal" de Lyna Vallejos y los del team "anormal" de otros autores del núcleo familiar incorpora en este 2022 dos títulos nuevos: por un lado, Lyna -la impulsora de este fenómeno editorial, autora de cuatro títulos con más de 250 mil ejemplares vendidos- presenta "Las aventura del team anormal", un libro para que cada lector pueda decidir qué hacen los protagonistas. Pero esto no es todo: también el próximo año Melina Vallejos, la hermana menor de Lyna, lanza un título que se va a llamar: "Una hermana anormal y un viaje inesperado".