“Mayores en Red” cerró su primera edición

Durante el día de ayer, en el patio del Museo Histórico se llevó a cabo el cierre y entrega de certificados de los personas que participaron de la capacitación “Mayores en Red”, en las vecinales de los barrios Malvinas Argentinas, 30 de Octubre y San Martín.

Durante el encuentro, además de la entrega de los certificados, se disfrutó de la interpretación de la obra “Andante en Do mayor”, de Mozart, por la alumna de la Escuela de Música Remo Pignoni, Rocío Strada. El cierre estuvo a cargo del baile de dúo “Almas gemelas” .

A su vez, en el acto estuvieron presentes la Directora Provincial de Adultos Mayores, Lucía Billoud; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; y la coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno.

En ese contexto, Billoud expresó: “A finales del 2020 empezamos a dialogar y desarrollar con distintos organismos, a nivel nacional, provincial y municipal, la posibilidad de abrir las vecinales, los centros de jubilados para que todos puedan participar. El proceso de vacunación que hemos implementado y llevado a cabo, permitió que, en octubre, se habilitara este programa que vino para quedarse. Es muy importante que nuestros adultos mayores se hayan animado a aprender y ejercer su derecho a la educación”.

Por su parte, Villafañe manifestó: “Nos sentimos parte de poder compartir esta alegría y este desafío que significa aprender. Trabajar con las personas no es sencillo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras formas y la pandemia nos ha enseñado muchísimo. Muchos de ustedes contaban con un celular o una computadora pero estaban acostumbrados siempre a estar con alguien y ese alguien los ayudaba. Después, llegó el momento en el que no había nadie”.

“Los felicito, por las ganas, por derribar las barreras del miedo", puntualizó la secretaria y, a continuación, se explayó: "A veces creemos o hay muchas personas que consideran que porque ya tienen cierta edad, ya pasó el tiempo para un montón de cosas. Felicito a esas ganas que le pusieron y que en esta etapa de la vida que ustedes transcurren hay muchas cosas que han pasado, que han vivido, pero las nuevas tecnologías es lo que nos toca vivir ahora, y si no hubiésemos tenido esta herramienta, hubiese sido mucho más catastrófica la pandemia, sobre todo con las relaciones”.

“Felicito también al equipo que llevó adelante esta capacitación porque la edad de los jóvenes es diferente a las de ustedes. Sin embargo, nosotros estamos para esto, somos servidores públicos y nos adaptamos a las necesidades de cada uno de ustedes”, cerró.

En la misma sintonía, Muriel destacó que “todo es posible. Es tener las ganas y la pasión de hacer las cosas. Es un acompañamiento que se hace desde el Estado presente. La tecnología es lo que nos permite comunicarnos y distraernos, dependemos de ella para la cercanía de los que están lejos, para lo cotidiano. De aquí la necesidad de aprender a usarla, y la llegada de la pandemia nos obligó a apresurar los aprendizajes y la necesidad de manejarla. Los felicito a cada uno por su curiosidad y persistencia para continuar profundizando en nuevas cosas”.

A su turno, Ruggia remarcó: “Hay algo que nos atravesó a todos y fue la pandemia. Ella generó en muchos la necesidad de estar cerca, a través de lo digital. Lo digital se presentaba como una barrera porque muchos querían comunicarse por videollamada con sus nietos y no sabían cómo hacerlo, o hacer las compras por Internet que se presentaban como una dificultad”.

“Cuando llegó este curso, nos pareció fantástico. Pudimos coordinarlo con la Secretaría de Gobierno y Participación y de Desarrollo Humano, con todas sus áreas, y el apoyo del Gobierno de la Provincia. En definitiva, pudimos acercarlos y lograr un montón de cosas que por ahí nunca se imaginaron que podrían aprender y hacer. Esta es la primera etapa y la intención es profundizar el proceso”, reflexionó el coordinador de Empleo.

Por último, Macagno concluyó: “Es extraordinario el beneficio que nos ha dado la Municipalidad y su intendente Luis Castellano. La pandemia nos cortó todo. En lo personal, hace un año me contagié de covid-19. Por eso digo que este aprendizaje es un volver a nacer”.