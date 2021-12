Publican un libro sobre Fito Páez

El escritor argentino Gastón García Marinozzi publicó el ensayo "Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción", a través de la editorial Turner. El ejemplar dedicado a la canción "Yo vengo a ofrecer mi corazón" cuenta con prólogo de Martín Kohan.

El texto reúne testimonios de contemporáneos de ese clásico de Páez, como Pablo Milanés, Eugenia León, Omara Portuondo, Liliana Herrero, Susana Baca, Sole Giménez, Wendy Guerra, Xavier Velasco, Pedro Mairal y Joan Manuel Serrat, quien la definió como "la banda sonora de un tiempo de ilusión y esperanza, de recuperación de sueños y libertades"; entre otros.

Más de treinta años pasaron de la creación de esa canción que se se instaló en el imaginario colectivo y que Fito Páez compuso a sus 22 años, en un momento de inspiración, probablemente sin saber -como dice Marinozzi- que esa sería la "última gran canción latinoamericana".

En un video que el propio Páez compartió el año pasado en plena pandemia anunciando su biografía "Yo vengo a ofrecer mi corazón", contó que "había compuesto esta canción en un par de horas en el comedor que da a la calle Estomba" y que fue "una de las pocas canciones que surgieron letra y música en paralelo".

"Hoy ya entrado en años siento que fue un dictado. Esas palabras no correspondían con la experiencia, formaban parte de la genética humana. Siempre hay que decir las mismas cosas a través del tiempo y en este caso me tocó a mí. Hay cosas que se escapan del cartesianismo y los análisis", remarcó el artista.

"¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Pueden las canciones cambiar el mundo? Esta es la historia detrás de los himnos que seguimos cantando. Parte de la famosa canción 'Yo vengo a ofrecer mi corazón' de Fito Páez, que después de 35 sigue vigente. Hija política de la chanson francesa, del folclore de Violeta Parra y de Mercedes Sosa, de la fuerza de Serrat, de aquella ilusión cubana, del rock de Bob Dylan o de The Beatles. También es una memoria coral de la canción y de la época, con testimonios de Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, Omara Portuondo, Liliana Herrero, Susana Baca, Sole Giménez, Wendy Guerra, Xavier Velasco y Pedro Mairal, entre otros", reza la sinopsis del volumen que cuenta con 254 páginas.

"Feliz de anunciar que ya estamos en librerías de Argentina y España (pronto en México). "¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción". Con un fabuloso prólogo de Martín Kohan y testimonios de Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León y varios más...", expresó el escritor en sus redes sociales.

Gastón García Marinozzi (Córdoba, Argentina, 1974) es un escritor, periodista y gestor cultural. Autor de crónica, novela, ensayo, guion y teatro. Ha publicado en La Vanguardia, El Mundo, Expansión, Clarín, La Voz del Interior, Revista Noticias, Letras Libres, Reforma, Milenio, entre otros medios. Fue becario de la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano fundada por Gabriel García Márquez, coordinador de la Dirección General de Publicaciones y director de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México (FILIJ) en 2018. Publicó libros como "Portraits d’écrivains mexicains" (Gallimard) y "Bogotá 39 (Alcaldía de Bogotá)", en colaboración con Daniel Mordzinski; y la novela "Viaje al fin de la memoria". Actualmente vive en Ciudad de México.