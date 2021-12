Marcelo Polino tiene coronavirus

En medio del notable aumento de contagios de covid-19 en todo el país, los famosos no quedan exentos. En este contexto, el periodista Marcelo Polino se suma a la lista de personalidades del espectáculo que dieron positivo en los últimos días. No obstante, el mediático llevó tranquilidad a sus seguidores.

El domingo, luego de Nochebuena y Navidad, Polino confirmó que contrajo la enfermedad, a través de su cuenta de Instagram: "Quiero contarles que di positivo de covid-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo".

Sin embargo, el periodista no es la única figura del medio que se contagió de coronavirus en los últimos días, puesto a que también confirmaron la enfermedad el músico Rolo Sartorio de La Beriso y el conductor Jorge Rial. Este último, en diálogo con El Run Run del Espectáculo, el ciclo de Crónica TV, sostuvo: "Mi familia dieron todos negativo, pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia". Y agregó que siente "solo cansancio. Por suerte las vacunas funcionaron bien... ¡hay que vacunarse!".