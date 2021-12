Sin violencia le hurtaron U$S 25.000 y $ 285.000

A las 9:00 de la mañana de ayer, un vecino de la localidad de Humberto Primo denunció en sede policial de la Comisaría 7a. de esa población, haber sido víctima de uno o más hechos de hurto.

El hombre de 58 años domiciliado en calle Sarmiento, y de ocupación productor agropecuario, dio cuenta que tenía guardado en su ropero la suma de U$S 25.000 (dólares) y que en momentos en que le pidió ayuda a su hija para buscar la plata, la misma no se encontraba.

Acto seguido empezó a revisar algunos de los cajones donde tenía alhajas y un reloj de oro, descubriendo asimismo que los mismos tampoco se encontraban.

El vecino declaró además en la Seccional que desde hace un año y medio le viene faltando dinero. En un primer momento le habrían sustraído $60.000; la segunda vez -que fue en junio/julio- fueron otros $125.000 y hace un mes y medio $100.000.

También aseguró no haber sufrido daños en su vivienda y tampoco encontrar desordenado.

Dijo además que en su habitación tenía una cámara de seguridad escondida y que le gustaría entregar las imágenes registradas para que personal policial especializado trabaje en ella. El damnificado dijo además tener sospechas de que sea alguien de su círculo más cercano que frecuenta la casa, pero sin embargo no puede señalar con certeza a nadie en particular.

Entablada comunicación telefónica con la fiscal en turno Dra. Fabiana Bertero, esta dispuso que se comisione al Departamento Científico Forense y que las actuaciones sean remitidas a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Sunchales para su continuación.



HALLAZGO DE

MOTOCICLETA

El domingo, se halló una motocicleta en jurisdicción de la localidad de Coronel Fraga.

Personal policial fue alertado por el Jefe de Inspectoría Zona N° 4 que en Ruta Provincial N° 70 divisó un motovehículo Yamaha 125 c.c. en aparente estado de abandono.

Se solicitó colaboración a personal de la Comisaría N° 10 de Vila quienes realizaron rastrillajes pedestres por la zona en busca del propietario del birrodado arrojando resultados negativos.

Se efectuó el formal secuestro de la motocicleta hallada y posterior traslado a sede policial.

Actuaciones a cargo de la Subcomisaria N° 12 de Coronel Fraga.