Lautaro Parisi fue anunciado como jugador de Estudiantes de Caseros

De a poco el mercado de pases de la Primera Nacional va tomando ritmo, y temperatura. En las últimas horas Estudiantes de Buenos Aires anunció la llegada de Lautaro Parisi, de cara a la próxima temporada de la principal categoría de ascenso de nuestro país. El delantero tiene contrato con Atlético de Rafaela hasta diciembre de 2022 y desde la ‘Crema’ aún no se había anunciado ningún acuerdo de rescisión, de hecho en la pobre campaña realizada por el equipo de Walter Otta, el de General Pico La Pampa, había tenido buenos rendimientos, y una notoria falta de gol.

Si bien desde Alberdi aún no se anunciaron al respecto, el final ya esta decretado y Parisi no volverá a vestir, por lo menos en la próxima temporada, la casaca albiceleste.

Parisi es una de las 10 caras nuevas que cuenta Estudiantes, dirigido por Carlos Kopriva. Lo acompañarán los arqueros Daniel Monllor y Lucas Bruera, Catriel Sánchez, el ex Boca Nahuel Zárate, Daniel López, Santiago Camacho, Kevin González, Delfor Minervino y Sebastián Mayorga.

También renovaron su vínculo Nicolás Fernández y Juan Cruz Randazzo con el "Picha".

Por otra parte, lo que se fueron son Rinaldi, Martínez, Evangelista, Pérez Acuña, González, Di Renzo y Tunessi.