LNB: contagios en Unión de Santa Fe

Los equipos de Liga Nacional en Argentina están en receso por las fiestas de fin de año. Este lunes en horas de la mañana, Unión de Santa Fe dio su reporte médico informando sobre la situación sanitaria de su plantel.

A través de sus redes sociales oficiales, el Tatengue informó que dos jugadores de su plantel profesional dieron positivo de Covid: Julián Salaberry y Gonzalo Torres. Además también hay un integrante de la Liga de Desarrollo infectado: Matías Beloso.

Unión volverá a competir el 9 de enero cuando reciba a Boca Juniors en el Ángel Malvicino. La institución también informó que los testeos del resto del plantel profesional y el cuerpo técnico, fueron todos negativos. Además los jugadores antes mencionados, permanecerán aislados hasta que reciban el alta.



ATENAS SIGUE CAMBIANDO EL EQUIPO

Atenas sigue en la búsqueda de mejorar su plantel de cara al reinicio de la Liga Nacional, donde se encuentra último con solo dos victorias en 11 partidos. Esta vez decidió prescindir del escolta Eduardo Gamboa y ya no volverá al conjunto cordobés. Hace unos días se había desvinculado al entrenador Sebastián Saborido (ex Libertad), reemplazado por Claudio Arrigoni.



CHOQUE DE ARGENTINOS EN ITALIA

Varias de las principales competencias domésticas pararon por las fiestas de fin de año y con ello, la actividad de los argentinos por el mundo mermó. Pero, pese a eso, los jugadores albicelestes se siguen destacando.

En Italia, en la máxima categoría, hubo un encuentro adelantado correspondiente a la jornada 13 y, como no podía ser de otra manera, hubo argentinos en cancha. Brindisi recibió a Pesaro con el enfrentamiento cara a cara de Lucio Redivo y Carlos Delfino. El encuentro lo ganó el visitante por 91-89.

En el equipo ganador, Carlos Delfino se destacó con 8 tantos, 3 asistencias, 3 recuperos y 2 rebotes; mientras qué en el perdedor, Lucio Redivo fue la gran figura. El bahiense aportó 23 puntos, 5 pases gol y 2 rebotes.