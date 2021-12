Apoyo del Gobierno Nacional para los Juegos en Rosario

El Gobierno nacional comprometió su apoyo para la realización de los III Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebrarán en Rosario desde el 28 de abril al 8 de mayo de 2022 y que contarán con la participación de cerca de 3.000 atletas de 15 países. El jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; se reunieron este lunes en Casa Rosada con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el secretario general del Comité Olímpico Argentino (COA), Víctor Groupierre; con motivo de la organización de los citados Juegos.Al finalizar el encuentro, Manzur se refirió a la celebración del acontecimiento deportivo y señaló que despierta "mucha expectativa ante un acontecimiento tan importante, no solo para la provincia de Santa Fe sino para todo el país, el continente y el mundo"."Los Juegos Suramericanos, además de lo que significan para el sector del deporte y del turismo, tienen un gran impacto económico para el país y muestran una vez más que quienes conformamos este Gobierno seguimos un mismo rumbo que ha sido delineado por nuestro Presidente (Alberto Fernández), y es el camino de la reconstrucción argentina", concluyó el jefe de Gabinete.Al término del encuentro, el gobernador Perotti resaltó que “fue una muy buena reunión”, al tiempo que manifestó “toda la expectativa” que genera poder llevar adelante este certamen. Asimismo, Perotti recordó “las dificultades que ha generado la postergación del año pasado, que era la fecha original de los Juegos, porque la magnitud de la pandemia llevó en aquel momento a la suspensión. Ese fue uno de los temas de hoy: ratificar la realización. Hoy la organización no genera dudas, ya con una instancia sanitaria muy diferente a aquella”.Al respecto, el mandatario provincial remarcó que “existe la vacunación, ha habido desarrollo de competencias en este último tiempo”, y agregó que se aplicarán “los protocolos que el Comité Olímpico definirá con mayor precisión”, pero valoró “el compromiso asumido por Nación, provincia y municipio para llevar adelante”.El gobernador se refirió además a las dificultades que genera para “la organización y realización de estos tipos de eventos no tener el Presupuesto aprobado, pero habrá que reconducir partidas y trabajar con la gente de Deportes y Turismo de Nación para colaborar en la organización en todo lo que es la operatividad de un evento de este tipo”, dijo el mandatario.Y concluyó: “Vamos a trabajar de forma conjunta para facilitar la fluidez de los recursos, sobre todo, los compromisos que hay que asumir pensando en el alojamiento y la alimentación de más de 3.000 deportistas que van a estar en la ciudad de Rosario”.Por su parte, el secretario general del COA, Sergio Groupierre, expresó que “estos Juegos son muy importantes ya que van a participar los 15 países que integran la Federación Deportiva Sudamericana”. Y añadió que “la reunión con el jefe de Gabinete de Ministros fue muy positiva”; a la vez que destacó “el trabajo conjunto entre Nación, provincia y el Comité Olímpico”.En tanto, la secretaria de Deportes de la provincia, Florencia Molinero, destacó que “para Santa Fe es un evento muy importante, por su gran magnitud; y para los deportistas santafesinos ser anfitriones de un Juego Olímpico es una gran experiencia”. A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, indicó que “para la ciudad es un orgullo, a pesar de todas las dificultades, poder sobreponernos y organizar este evento tan importante”.JUEGOS MULTIDISCIPLINARIOSEn los Juegos participan atletas de entre 14 y 17 años de edad, de todos los países de América del Sur, y también algunos del Caribe y Centroamérica. La Organización Deportiva Suramericana (Odesur) es la encargada de llevarlos adelante.En ese contexto, del 28 de abril al 8 de mayo de 2022, la ciudad de Rosario recibirá a unos 3.000 atletas de 15 países miembros de Odesur que competirán en 26 deportes durante los 11 días de competencia.Cabe destacar que la primera edición se realizó en la ciudad de Lima (Perú) en septiembre de 2013, y la segunda en Santiago de Chile entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre de 2017. A diferencia de las ediciones anteriores, Rosario 2022 basará su organización en un innovador formato de Parque Único Suramericano, con el Parque Independencia como polo deportivo, donde se desarrollarán la totalidad de las disciplinas.Habrá un centro principal de premiación ubicado en el Fan Fest Suramericano, alcanzando una centralidad estratégica sin precedentes en competencias de este tipo. Además, se dispondrá un programa deportivo desdoblado que permitirá una mejor logística operacional.Del evento participan la Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Y los deportes que competirán serán: atletismo, bádminton, balonmano playa, básquet 3×3, boxeo, ciclismo, escalada, esgrima, futsal, gimnasia artística, hockey 5, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, patinaje artístico, patinaje de velocidad, rugby 7, skateboarding, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.