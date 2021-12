Siguen los dardos entre Red Bull y Mercedes

La Fórmula 1 tuvo una temporada caliente en 2021 y en los últimos días del año los protagonistas han elevado aún más la temperatura con algunas de sus declaraciones. En este caso, fue el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, quien lanzó un polémico testimonio sobre el valor de los títulos de Constructores y de Pilotos. El inglés enalteció el logro de su piloto, Max Verstappen, que terminó con el reinado de Lewis Hamilton, pero cuya escudería, Mercedes, se quedó con la otra corona en disputa.

El Campeonato Mundial de Constructores comenzó en 1958, ocho años más tarde del nacimiento de la F1 y del Campeonato Mundial de Conductores, por eso el equipo alemán no suma en ese ítem las temporada 1954 y 1955, cuando arrasó en su vuelta oficial y regular a las competiciones de la mano de Juan Manuel Fangio.

Tras su retiro en 1955, el team germano regresó a la Máxima en 1993 como motorista de Sauber. Pero fue en 2010 cuando volvió como equipo íntegro con Michael Schumacher y Nico Rosberg como pilotos. Pero fue desde 2014, con el inicio de la era híbrida, cuando empezó a dominar a la categoría reina con ocho cetros de constructores, incluido el de este ejercicio. Pero para Horner, el más importante es el de Pilotos.

“El de Constructores es donde está el dinero. Ahí es donde se distribuyen los ingresos que llegan al deporte en función de tu rendimiento en el Mundial. Creo que todos los empleados de nuestro equipo, y probablemente de la mayoría de los equipos, son recompensados en función de su posición en el campeonato de Constructores, a diferencia del de pilotos. Estamos hablando de millones y millones de dólares de diferencia entre un primer y un segundo puesto”, definió en declaraciones publicadas por Marca.

“Pero el prestigio del Campeonato Mundial de Conductores es el más importante. Ese es el que realmente quieres. Por eso significó tanto conseguirlo. No creo que haya un solo empleado dentro de nuestra empresa que hubiera cambiado el primer puesto en el de Constructores por este Mundial de Pilotos”, sentenció.

En tanto que el ex piloto y responsable operativo del equipo austriaco, destacó el haberle ganado el título de Pilotos y a Mercedes. “En Red Bull nos hemos sentido como si hubiéramos ganado nuestro primer título. La calidad del oponente que hemos tenido nos ha llevado probablemente más allá de lo que pensábamos que éramos capaces. Creo que lo que lo hace aún más gratificante es que durante la era híbrida, Mercedes ha sido dominante, ha aniquilado a la oposición. Finalmente, hemos conseguido producir un coche competitivo y Max lo ha guiado con sus dos manos”, concluyó Horner.

Ferrari lidera el historial de Constructores con 15 coronas, pero cabe recordar que es el único equipo que está desde el génesis de la categoría hace casi 72 años. Le siguen Williams y McLaren con 9 y Mercedes está a las puertas de poder se el escolta de la Scuderia si en 2022 repite su éxito.