El Concejo no pudo dar despacho al veto propositivo de la ordenanza de Bomberos Voluntarios

Con las ausencias de los justicialistas Valeria Soltermam, por contagio de coronavirus, y de Martín Racca por ser contacto directo, más la del presidente del Cuerpo, Germán Bottero, por cuestiones particulares, se desarrolló en la víspera una accidentada reunión de comisiones, que consumió casi tres horas e incluyó la repentina convocatoria del secretario de Desarrollo Urbano, Diego MartinoA propósito de la vuelta a las sesiones no presenciales, se resolvió que en lugar del jueves, como ocurre habitualmente, se llevará a cabo mañana, miércoles, a partir de las 11.30.Las dificultades aparecieron en el arranque mismo de la comisión cuando luego de la lectura de los considerandos del veto propositivo del Intendente Castellano a la Ordenanza de Bomberos Voluntarios, aprobada por la oposición (se estableció que el 1,5 % de la recaudación de DReI y la TGI irán a la Asociación Bomberos Voluntarios, por los años 2022 y 2023) se llegó al artículo 1° y la redacción dio lugar a distintas interpretaciones.El texto determinaba que se modifique el artículo de marras, cuyo contenido debía ser: “Fíjese el 0,5 % del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección como aporte, destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafae/a para la compra de bienes de capital, equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también toda erogación vinculada a asegurar el normal/ funcionamiento de la institución".La mención del 0,5 % en lugar del 1,5 % hizo que se entienda que en realidad lo que se estaba vetando era la Ordenanza original (la 5146, que vence a fin de este mes) y no la nueva (5247) y todo se empantanó.Lo otra cuestión que criticó la oposición fue que se incluya en el veto la donación del terreno para la construcción del Cuartel de Bomberos Voluntarios, por entender que no correspondía y debía hacerse con un instrumento legal distinto.Lo que siguió fue la consulta al fiscal de Estado y se resolvió mantener abierta la comisión y que el ejecutivo eleve, esta mañana, otro veto propositivo dejando salvada la situación del artículo primero y por cuerda separada la cesión del predio, aunque la oposición también presentará una ordenanza para la donación del terreno.El segundo tema, no fue menos complicado, y disparó las críticas opositoras ante el pedido del Ejecutivo para que el Concejo refrende dos Decretos por pagos aplicados al proceso de llamado a concurso para la puesta en valor de los ex Almacenes Ripamonti. De todas maneras, no se pusieron en duda los actos administrativos sino que se hayan efectuado antes de tener la autorización del Cuerpo.En concreto, se trata de los Decretos Nº 51.881, que fijó un pago de algo más de $ 2,1 millones, para el pago de premio al trabajo ganador del concurso, y el N.º 52.489, el Convenio con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa FE -Distrito 5 Rafaela, cercano a los $ 2,5 millones para hacer frente a los gastos inherentes a la implementación del concurso.El destino y detalle de las erogaciones fueron explicados suficientemente por el secretario Diego Martino, pero la oposición no dejó pasar por alto la situación y Leonardo Viotti se quejó por “tener que validar los pagos del concurso cuando ya los hicieron. Es una falta de respeto al Concejo porque somos nosotros quienes tenemos que ejercer el contralor de estos recursos”.PROGRAMA “A LA PAR” Y ZECLuego se retomó el cauce normal y hubo consenso para que la minuta de comunicación presentada por los concejales del Frente de Todos Valeria Soltermam y Martín Racca, llegue a la sesión para ser tratada. Por ella, se le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las Secretarías que correspondan, evalúe la posibilidad de implementar el Programa "A la Par, más educación, más trabajo, que tiene como objetivo el de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo”. En función de ello, “se propone la articulación de acciones de las áreas de Producción y Empleo y Educación, a través de la figura de Promotores que recorran el territorio, detectando las necesidades y facilitando el acceso a los programas”.Los concejales abordaron también, y le dieron despacho, la modificación del costo de la ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado), que propone llevar de $ 10 a $ 15 el valor de la media hora y de $ 20 a $ 30 el importe de los 60 minutos de aparcamiento.A su vez, atendiendo al pedido formulado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) para que se destine un porcentaje de la recaudación a un fondo para obras de infraestructura en el sector de aplicación de la ZEC, la oposición adelantó que mocionará su creación. Para tal fin piden al Ejecutivo un informe sobre los ingresos que genera el cobro del estacionamiento en el microcentro, los egresos que deben atenderse, como el pago a los estudiantes de la UTN encargados del control, y si otros fondos son beneficiados con los dineros obtenidos.Las objeciones vinieron del lado del oficialista Martín Racca, quien consideró que es un “un tema bastante injusto porque se favorecerá a una zona comercial y se dejaría fuera a otras”, pero desde la vereda de enfrente se contestó que “la diferencia es que lo que piden es lo que se genera ahí” y que en la reunión mantenida la semana pasada en la gremial empresaria estuvieron representadas las otras zonas comerciales y no hubo posturas. De todas maneras, Racca recordó que “todos los rafaelinos, de distintos barrios, somos los que vamos a estacionar ahi”.COMPRA DIRECTA Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTOAsimismo, los ediles le dieron luz verde para que llegue al recinto de sesiones a la prórroga solicitada para extender, en iguales términos y condiciones hasta el 31 de Marzo de 2022, el plazo de vigencia dispuesto por la Ordenanza Nº 5.182, que autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la contratación directa para la adquisición de alimentos, insumos, bienes y servicios necesarios para asegurar la continuidad del normal funcionamiento de la gestión Municipal, atendiendo a que “aún persiste el contexto de dificultad económica en nuestro país, siendo este el fundamento que dio origen a las sanciones de tales ordenanzas”.Finalmente, tuvieron despacho favorable para ser votadas mañana dos modificaciones presupuestarias. La primera de ellas, es una ampliación del orden de los $ 19 millones que, paralelamente, conlleva un movimiento de recursos entre distintas áreas de Gobierno municipal, con disminución de partidas en algunas e incrementos en otras. La segunda está sujeta a los aumentos de sueldos dispuestos por convenio suscritos entre los representantes de los Municipios y Comunas y los representantes de las Federaciones de Sindicatos de Trabajadores Municipales.