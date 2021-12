Proponen hacer dos vuelos humanitarios

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Gobierno nacional ofreció realizar dos vuelos humanitarios chárter de Aerolíneas Argentinas para buscar a los ciudadanos varados en las Islas Malvinas que se encuentran allí desde el inicio de la pandemia de coronavirus.Cancillería puso a disposición la propuesta para que los aviones partan de territorio continental argentino y que tengan como destino la ciudad patagónica de Punta Arenas o algún otro aeropuerto del país trasandino, teniendo en cuenta que la mayoría de los varados tienen esa nacionalidad.El ofrecimiento se produce en un contexto en que los vuelos regulares que conectan las islas Malvinas con el territorio continental no se encuentran operativos desde marzo de 2020 a raíz de las medidas de restricción vigentes por razones sanitarias."Aunque esta suspensión excede la voluntad de las autoridades argentinas, el gobierno nacional busca contribuir a superar las consecuencias negativas producidas por la pandemia posibilitando que las personas residentes en las Islas Malvinas puedan desplazarse a sus ciudades de origen para atender asuntos personales, de salud o familiares", señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto."Cabe destacar que el gobierno argentino nada ha tenido que ver con la situación de desconexión aérea de las islas y que las autoridades gubernamentales del Reino Unido, han atribuido al ilegítimo gobierno isleño la negativa a la reanudación del vuelo regular Punta Arenas - Río Gallegos - Malvinas", agregó.Ante tal planteo, "la Argentina ha dejado sentado que todo lo relativo a los vuelos regulares con las islas concierne a los gobiernos del Reino Unido y de la República Argentina, y que los mismos no dependen de la decisión del ilegítimo gobierno isleño y la compañía aérea"."Las circunstancias descriptas permiten concluir que no puede atribuirse a la República Argentina ni la causa de la situación de aislamiento que padecen los residentes de Malvinas ni negativa alguna, dado el gesto de buena voluntad que nuestro gobierno ha expresado y reiterado", concluyeron desde la cartera conducida por Santiago Cafiero.