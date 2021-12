Una cepa más contagiosa que por ahora no impacta en la internación

El director del hospital de Rafaela, Dr. Emilio Scarinci, analizó la situación epidemiológica a la que se enfrenta Rafaela en los últimos días, con un aumento elocuente en el número de casos de Covid y con un aumento en la demanda de hisopados: “Esto que estamos viendo en Rafaela, es lo que se está viendo en todo el mundo, un aumento exponencial de casos mucho más rápido de lo que se vio en las otras olas, con mucha cantidad de infectados lo que habla desde que seguramente es una cepa mucho más contagiosa de lo que se esperaba, pero con la particularidad de que no va de la mano del número de internaciones”.

El doctor, comentó que “cuándo transpolamos los actuales números a lo que fue sobre todo la segunda ola, nos encontramos con la particularidad de que se presentan mucha cantidad de infectados y pocas o muchas menos internaciones que lo que se hubiese esperado en mayo-junio”.

El director, al igual lo manifestó en la conferencia de prensa que brindó junto al equipo de salud el jueves pasado, afirmó que “el sistema sanitario hoy está está trabajando en forma holgada. Hoy en Rafaela, para esta cantidad de contagiados tenemos solamente tres internados; en mayo con esta cantidad de contagios hubiésemos tenido por lo menos 30 internados, con lo cual eso nos deja algo tranquilos. No obstante, estamos alerta, fundamentalmente en la evolución de los casos más complicados que hasta aquí no se están viendo”.

Acerca de los infectados de la última semana, Scarinci dijo que “están cursando cuadros leves, con pocos síntomas, hecho que vinculamos a la vacunación y a las características de esta nueva cepa. Si tomamos en cuenta lo que se ve en Sudáfrica, que es donde empezó a circular Ómicron, observamos que allí tuvo un ascenso muy rápido de casos y ahora están teniendo también un descenso muy grande de contagios. Insisto, estamos atentos y en permanente alerta para ir viendo cómo se desarrolla la situación en nuestra ciudad y región”.



400 HISOPADOS

ESTE DOMINGO

Mientras tanto, a raíz del aumento en los contagios y la necesidad de incrementar el número de testeos, la carpa de hisopados ubicada frente al hospital Dr. Jaime Ferré atendió este domingo a pleno, ya que hubo muchas personas que

presentaron síntomas y que son asintomáticas, que se acercaron para hisoparse. Según la información de representantes de salud a nivel local, se realizaron ayer unos 400 hisopados, recordando que durante la semana pasada se habían llevado a cabo casi mil muestras. Cabe consignar que a raíz de las innumerables despedidas de fin de año que se dieron durante los últimos días, y en medio de la Nochebuena y Navidad, se detectaron en la ciudad 231 nuevos casos de coronavirus en las últimas 5 jornadas.