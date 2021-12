Preocupa la venta ilegal de paquetes turísticos

Durante la semana, en instalaciones del Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad, se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo, para dar a conocer la preocupación que genera el aumento de la venta ilegal de paquetes turísticos.Estuvieron presentes, Agustín Aresse, presidente CAVyTRR; Graciela Cuayatti, subdirectora de la Dirección General de Turismo de Santa Fe; Raúl Arduino, integrante de la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR; Elsa Kurganoff, de Tikva Turismo y María Belén Ríos Ortiz, jefa de la División de Fiscalización.Aresse fue el primero en hacer uso de la palabra y comentó que “la venta ilegal es una problemática que existe desde hace mucho tiempo y que se vio agravada por la pandemia. Agradecemos a la gente de la provincia, del municipio y del Centro Comercial por podernos juntar en una mesa de trabajo para atacar esta problemática que afecta a todas las agencias de viajes. Decidimos atacar esto desde donde corresponde hacerlo; hemos pedido asistencia a la gente de la Secretaría de Turismo de la Nación, a la gente de Fiscalización. Queremos empezar a trabajar en serio sobre esta problemática que es muy grave”, manifestó.“Hoy cualquiera vende viajes por redes sociales, en su casa o un negocio; la gente debe entender que eso es ilegal, más allá de que el comercio este o no en regla, el problema es que la gente está contratando servicios turísticos sin seguros, o a veces los contratan a través de una plataforma que no es una agencia de viaje. Esto quedó evidenciado en medio de la pandemia, donde colegas han tenido que trabajar para ayudar a traer gente que estaba varada fuera del país, porque compraron servicios por internet y los estafaron”, señaló el presidente de la CAVyTRR. Y agregó: “Nuestro rubro tiene muchas aristas y no es una caja con rulemanes a vender. Aquí tenemos gente que saca créditos para poder viajar y que son expuestos a ser estafados, simplemente por comprar en lugares que están haciendo la venta ilegal”.El dirigente fue enfático a la hora de describir la problemática y expresar las dificultades que esta práctica genera a los turistas y al sector que representa, que paga impuestos, recibe controles y en medio de la pandemia fue uno de los más afectados.UNA PROBLEMÁTICADE TODA LA PROVINCIAA su turno, la subdirectora de la Dirección General de Turismo de Santa Fe comentó que esta situación es habitual en toda la provincia y expresó que “es un tema que nos preocupa, justamente por lo que decía Agustín, que es la falta de seguridad que tiene el viajero, porque el que vende un servicio turístico desde su casa, organiza un paquete y lo vende, es muy distinto a una agencia que tiene los seguros de todo lo que exige la ley. Cuando pasa un problema, precisamente por la venta ilegal, el viajero no tiene a quien reclamar; hizo todos los esfuerzos para pagar un viaje después de ahorrar toda su vida y no lo pudo hacer o las cosas no fueron como uno creía”. Graciela Cuayatti, remarcó que “cuando uno vende turismo, lo que vende es una ilusión, porque cuando uno viaja siempre piensa que le va a ir bien. Una agencia de viajes puede tener problemas, pero es mucho más seguro viajar con una agencia que está autorizada por el Ministerio de Turismo de la Nación, que una persona cualquiera que vende paquetes turísticos ilegales. Eso se tiene que terminar”, afirmó.