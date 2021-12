FECECO potenció su representatividad y plantea un 2022 con muchos desafíos

El comercio sigue siendo uno de los sectores que evidencia las dificultades económicas de los ciudadanos argentinos, en donde la caída sostenida del poder adquisitivo impacta directamente en la actividad comercial; a su vez, la pandemia ha agudizado los problemas en los diferentes rubros.

El vicepresidente regional de FECECO, José Frana, explicó que “en lo que ha sido el análisis del año de la Federación, creemos que en un contexto de mucha incertidumbre y producto de la pandemia, la entidad ha podido estar a la altura de las circunstancias, pudiendo traccionar con el gobierno provincial, mejorando la relación con el Ministerio de Producción y fundamentalmente con la secretaría de Comercio, para poder articular en un montón de herramientas que había disponibles tal es el caso del lanzamiento la billetera Santa Fe, líneas de crédito para algunos pequeños comerciantes que no habían podido abrir como en el caso de los bares y restaurantes, con diversas ayudas y sumando al sector del turismo”.

“Se ha trabajado intensamente, no siempre se ha logrado lo que se buscaba. Al tema de la pandemia se le suma la cuestión económica donde realmente la inestabilidad hace que sea difícil, pero de alguna manera creemos en el sentido institucional que el balance es positivo, se ha podido posicionar a la entidad, sobre todo dando a conocer la agenda propia en los medios públicos y en el gobierno provincial, donde se está trabajando codo a codo para ir imponiendo las necesidades del sector y que el gobierno vaya tratando de darle alguna solución”, manifestó el dirigente.

Frana comentó a su vez que “también se ha trabajado bien con los centros comerciales de localidades pequeñas, asesorándolos, auxiliándolos con líneas de crédito específicas, a veces con asesoramiento técnico. Creemos que la entidad ha tomado una representatividad que no tenía. Además, hoy FECECO tiene la representación de toda la provincia completa, lo cual es importante y a nivel nacional se ha logrado una ubicación de cargos dentro de entidades de primer grado cómo CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), donde la provincia de Santa Fe está ocupando 15 de los cargos que hay en todo el entramado de las distintas comisiones que tiene esta entidad con representación en todo el país. También, tenemos representación en la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); esto es importante porque se puede canalizar ahí necesidades de la provincia a nivel nacional”.



“LAS EXPECTATIVAS NO

ESTÁN DEL TODO CUBIERTAS”

Acerca a las expectativas de los comerciantes, siempre como digo yo los comerciantes son en ese sentido propositivos de esperar que la cosa vaya mejorando, de todas maneras las expectativas no están del todo cubiertas, hay como un valor que está dando vueltas de un promedio de cálculos respecto a las ventas del año pasado de un 7% más en promedio, pero comparativamente el año 2020 fue un año que sigue siendo muy malo, atípico, donde había muchas actividades que todavía estaban restringidas, con lo cual la comparación no es buena; esto genera un panorama de cierta incertidumbre para el año 2022, fundamentalmente por la estabilidad económica en saber con qué herramientas se va a contar y cómo se puede seguir avanzando”, expuso el vicepresidente regional de FECECO.



SOSTENER HERRAMIENTAS

QUE VIENEN FUNCIONANDO

El dirigente de nuestra ciudad, explicó que “un factor importante para el comercio es la posibilidad de que se puedan seguir renovando los planes de ahora 18 y ahora 12, que realmente son un motor para la actividad y son muy importantes y a nivel provincial el programa billetera Santa Fe. Principalmente la esperanza es que la economía se estabilice a efecto de que haya un poco más de previsibilidad, que es un poco la problemática de todo el sector, tener previsibilidad para poder con eso planificar inversiones, planificar algún tipo de actividades. El panorama es expectante, se sigue sin poder visualizar un horizonte que traiga positividad en cuanto a pensar que van a crecer las ventas y el tema inflacionario también sigue siendo absolutamente preocupante, porque más allá de lo que genera en sí, produce una pérdida del poder adquisitivo en los clientes, que hace que cada día estén más limitados de poder adquirir los bienes que necesitan y por ende el comercio poder desarrollarse como necesita”.

Otro de los obstáculos recurrentes que planteó Frana, fue el tema impositivo, donde subrayó que “es una de las grandes demandas que hoy tiene el sector respecto a poder bajar la carga tributaria que ya excede en muchos casos las posibilidades de poder sostener los comercios”, finalizó.