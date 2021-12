Covid: ¿hay margen para botón rojo?

(Desde Santa Fe). - La Ministra de Salud Sonia Martorano le dijo al Diario La Capital de Rosario: “sabíamos que los casos iban en aumento de la mano del aforo al 100 por ciento. Si la situación fuera a ser de impacto sanitario está la opción de restricciones de 9 días para revaluar cómo se sigue. Aún no es un tema en Santa Fe con hospitalizaciones que son bajas. Entre otras cosas, vemos que mucha gente de acá va a Córdoba (hubo más de 2.700 casos en 24 horas) y Buenos Aires (casi 1.800 en un día) y viene infectada”. Martorano pronunció la palabra prohibida: “restricciones”.

El propio Gobernador Perotti había condicionado: “no tenemos por qué volver a encerrarnos y tener menos actividades si hacemos las cosas bien”. En una clínica privada de Rosario había dos personas internadas, una de ella con asistencia respiratoria mecánica (intubación) y otra en terapia intensiva, ambas con dos dosis de vacunas contra el Covid, pero con comorbilidades. Un dato para no dejar pasar por alto, sumado a los 150 mil santafesinos que aún no se vacunaron. Una bomba de tiempo.

De todos modos, Santa Fe tiene una interesante ventana inmunizadora: su población en un 80 por ciento tiene dos dosis, es decir está 10 puntos por encima de la media nacional.

Después de las bestialidades nacionales con el manejo ideológico de la vacuna Pfizer que podrían haber evitado miles de muertos (se debía haber estado aplicando para esta misma época el año pasado) y las inmorales fiestas en la Quinta Presidencial en pleno ASPO, ningún gobernante (ni siquiera Perotti que hizo las cosas bien) tiene margen político para imponer nuevas restricciones. Ya con el pase sanitario tienen un encendido debate con la sociedad.



CONSENSO FISCAL EN UN

FIN DE AÑO TURBULENTO

El Gobernador Omar Perotti formará parte de la foto que este lunes el Presidente Alberto Fernández se tomará con los gobernadores, para firmar un nuevo consenso fiscal que deberá enviar a la Legislatura provincial para su ratificación, junto con el aún no aprobado presupuesto 2022 y su ley tributaria.

Omar Perotti como Senador nacional aprobó la ley del Consenso Fiscal 2017 donde las Provincias se comprometían a bajar impuestos; luego asume como Gobernador y una de las primeras cosas que hace es firmar con el Gobierno Nacional es suspender ese compromiso en 2020, y lo vuelve a hacer en el 2021. Y ahora firmará otro acuerdo para directamente dejar sin efecto ese compromiso.

De todos modos, Santa Fe desde hace varios años está por debajo de casi todas las alícuotas de Ingresos Brutos que de ahora en más serán el máximo que las provincias podrán cobrar; el nuevo consenso fiscal fija como condición para tomar deuda en moneda extranjera que su destino sea gastos de capital, lo que en Santa Fe es política de Estado desde hace tres décadas, y habilita a las provincias a gravar herencias y donaciones, algo que según funcionarios de la Casa Gris es innecesario ya que siempre pudieron hacerlo; por ejemplo la Provincia de Buenos Aires lo cobra desde hace mas de una década.



PRESUPUESTO 2022: ENTRE

LOS NUMEROS Y LA POLITICA

A nadie escapa que el presupuesto 2022 también refleja la nueva sintonía política que existe en el oficialismo y la oposición después de las últimas elecciones. Omar Perotti, a pedido redoblado de las “bases” peronistas necesita ir suturando heridas existentes en el peronismo, sobremanera en Senadores con el bloque Juan Domingo Perón capitaneado por Armando “Pipi” Traferri. Los radicales senatoriales saben que esos incipientes acuerdos restringirá margen de negociación en el futuro, porque no es lo mismo tratar con un peronismo fraccionado que medianamente esperanzado.

Hoy ya aparecen en el firmamento justicialista junto con la Estrella de Belén, señales inequívocas de nuevas épocas. Los cambios en el staff gubernamental van en ese sentido.

Menudencias acordadas finalmente por los 19 senadores que sacaron el presupuesto por unanimidad, no estarían siendo aceptadas por el otro hemiciclo del parlamento santafesino. Por lo pronto, habrá modificaciones a lo votado por los senadores. ¿Corre riesgo este año el presupuesto?. Nadie podría aventurar una respuesta certera a 48 horas de su tratamiento en Diputados. No solo números se están manejando en las catacumbas de la política legislativa.

Como tampoco el Ministro de Seguridad Jorge Lagna podría entusiasmarse con el tratamiento – al menos este año – de sus leyes de emergencia en seguridad y penitenciaria. Reclama tres mil millones de pesos a una legislatura que le reprocha haber sub ejecutado su propio presupuesto.



UN POCO DE POLITICA

A LOS BRINDIS

El intendente de Rosario Pablo Javky declaró a Rosario/12 que en diciembre del año que viene decidirá su futuro político. Sospechamos que no será otro más que el de pelear por la reelección, habida cuenta que Omar Perotti blindará a su precandidato a Gobernador Roberto Mirabella, con la estrella rosarina Marcelo Lewandowski como candidato a lord mayor de la Chicago argentina. Javkin sobrevuela la idea del “frente de frentes” (tampoco desdeñado por Clara García en un reciente reportaje concedido a Desafíos Productivos de Somos Santa Fe) como ingeniería electoral de alto vuelo para regresar al poder, y cuyo diseño comenzará en el otoño del 2022.

Maximiliano Pullaro, Dionisio Scarpín (o Barletta – Losada) ya pre inscribieron sus aspiraciones gubernamentales. Restará saber qué hará el Partido Socialista, cuyas riendas tomó definitivamente Clara García; y por supuesto el PRO santafesino atado a la suerte de sus candidatos nacionales. “Si alguien saca los pies del plato – como hizo Corral en el 2019 jugando por afuera del FPCyS – el peronismo, aún peleados, con el 35% seguirá siendo gobierno”, razonó un encumbrado dirigente radical. El 2023 comenzó el 14 de noviembre, predijimos. Los astros nos dan la razón.