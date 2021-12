Duro reclamo desde Humberto a la Provincia por la inseguridad

La Comisaría de Humberto I cuenta con solamente dos policías por turno que, cuando sucede un hecho de inseguridad en el pueblo o en el área rural del distrito acuden a ese lugar por lo que no tienen otra alternativa que dejar cerrada la dependencia. En caso de otro suceso, desde un siniestro vial o una eventual denuncia, directamente no hay funcionario policial disponible.

Hace poco más de una semana, un raid delictivo perpetrado en horas de la madrugada por entre tres o cuatro delincuentes en zonas rurales de Humberto y Colonia Raquel con licencia para matar dejó en evidencia las limitaciones del sistema de seguridad y sembró el terror al punto de animar a pobladores de los campos a evaluar la posibilidad de armarse. En uno de los tambos dispararon ocho veces. A un hombre lo hirieron en una de sus piernas, a una joven le apoyaron un revólver en la cabeza. En tanto, una mujer que sufrió heridas de bala se encontraba internada en un centro de salud de la ciudad de Santa Fe a la espera de una intervención quirúrgica.

En este escenario de miedo, el presidente de la Comuna de Humberto I, Mauro Gilabert, publicó una "Carta Abierta a las autoridades de mi Provincia" porque no logra respuestas por los canales institucionales, ni del Ministerio de Seguridad, ni del Gobernador que es de Rafaela ni del senador provincial, Alcides Calvo.

"La semana pasada ha marcado un gravísimo hito en materia de inseguridad rural en la colonia de Humberto I y localidades vecinas; como nunca, hemos asistido al ataque armado de sujetos desconocidos, absolutamente insensibles a los valores básicos de la vida humana. Decididos a todo, con una violencia y crueldad impropia de humanos, de seres pensantes", planteó inicialmente en el escrito.

"¿De qué sirve hablar derechos de humanos, de protección del ambiente que habitamos, si personas capaces de matar por un pequeño botín andan sueltas por la vida, si no hay formas de corregir este gravísimo desvío conductual que sufre nuestra sociedad?" preguntó al abrir un debate que excede la política de seguridad. "Tanto se ha hablado, se ha publicado se publicita, pero... ¿qué se ha hecho?", agrega con un interrogante que interpela en forma elíptica al ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

Gilabert desnudó la ineficiencia de la gestión de Perotti y sus promesas incumplidas al sostener que "ante ataques sucesivos a distintos establecimientos rurales de nuestra jurisdicción, y distritos vecinos, donde a los trabajadores rurales se los privó de la libertad en sus propias casas, se los golpeó y una balacera despiadada los hirió sin compasión, el Estado Provincial se manifestó insuficiente, falto de medios, de personal, de recursos, de coordinación estratégica, para atender de modo casi simultáneo los distintos hechos".

Los hechos en Humberto y en Raquel, que tienen antecedentes en otras localidades de la región como Susana, exigirán más temprano que tarde la implementación de acciones de emergencia ante una modalidad de delito rural que alarma. Ya no hay solo abigeato o la matanza de una o dos vacas o terneros para una faena clandestina sino que ahora los delincuentes van por las familias que habitan en soledad los campos de la zona en los que dejan todas sus energías como aporte a la economía y al bienestar de la región.

"La Comisaría cerrada porque los efectivos estaban en uno de los puestos tratando de dar curso a la investigación, la ambulancia atendiendo al trabajador herido y los otros ciudadanos afectados por el segundo ataque, con una mujer herida en el rostro y una balacera de más de ocho tiros contra las personas, sin poder contar con ayuda porque la policía estaba a pocos kilómetros en el primer evento, y la furia siguió con otros tamberos en otra jurisdicción y nadie los detuvo", afirma Gilabert sobre una noche de terror que parece extraída de un guión cinematográfico.

Cabe agregar que Humberto es uno de los distritos más grandes del departamento Castellanos con una amplia superficie de 31 mil hectáreas y más de 500 kilómetros de caminos rurales, en tanto que Colonia Raquel cuenta con más de 10 mil hectáreas en su jurisdicción.

Después el titular de la Comuna de Humberto, descarga su planteo a quienes corresponde: "Señor Gobernador, Señor Ministro de Seguridad, Señor Senador ¿cómo llegamos a esto? No pregunto para echar culpas, pregunto para saber cómo salimos".

Con una mirada al resto de la Provincia donde la política de seguridad no brinda respuestas a las demandas de los santafesinos desde hace tiempo, Gilabert alerta al propio Perotti que "no queremos ser Rosario, no somos Rosario, somos gringos de trabajo, como Ud., acostumbrados a levantarnos una y otra vez, cuando el clima nos castiga, cuando las políticas económicas nos socavan, cuando la avaricia del estado nos tiene de empleados, siempre nos levantamos, pero contra esto no podemos, y tampoco es nuestra responsabilidad".

En el tramo final, exige "como ciudadano, como padre de familia, como autoridad investida por mi pueblo, se tomen medidas, se articulen acciones que hagan operativos los recursos, aun cuando estos sean escasos". Asimismo, solicita "que se trabaje en coordinación con la Guardia Rural y otros organismos; que se establezcan mesas de trabajo sectoriales".

En la Carta Abierta incluye preguntas inquietantes. "¿Cómo vamos a lograr, que la gente no se arme? ¿Cómo vamos a evitar que se entrenen perros asesinos? ¿Quién se atreve a pedirle a un hombre de bien que no se defienda de los que atentan contra las vidas de la familia?".

Por último, Gilabert aclara que "no es mi misión analizar las razones sociológicas que llevan a estas conductas por parte de sujetos inhumanos, pero es con las instituciones de la democracia como se debe acabar con esto, con los tres poderes funcionando por el bien común, es lo que esperamos de ustedes".