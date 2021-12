La TV Pública no transmitirá el festival de Jesús María

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Cada verano el Festival de Doma y Folclore de Jesús María es una de las grandes atracciones del turismo cordobés y durante 50 años el público de todo el país pudo verlo a través de la TV Pública. Sin embargo, este año el canal estatal no llegó a un acuerdo con los organizadores del evento que se llevará a cabo del 6 al 17 de enero y, en consecuencia, no lo transmitirá

La decisión generó polémica, ya que en Córdoba aseguraron que se debía a cuestiones políticas. Según trascendió, desde el canal propusieron "compartir" la pantalla con el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Entre Ríos, que se realizará del 6 al 12 de enero. De esta manera podrían beneficiar al gobernador Gustavo Bordet, que es más cercano al Gobierno de Alberto Fernández que el cordobés Juan Schiaretti, a pesar de que el acontecimiento entrerriano es menos popular.

"Es como la vedette de los festivales en la televisión pública, nos hemos juntado infinidad de veces para organización interna. Cuando se decidió sumar a los festivales más chicos, se transmitían en la previa y en el cierre de éste, grabado. Este año nos avisaron que compartiríamos con Diamante, pensamos que abriríamos nosotros, pero nos explicaron que no y que el móvil del canal iría a Entre Ríos", explicó Nicolás Tottis, presidente de la comisión organizadora de Jesús María, en diálogo con La Nación. Además, señaló que no le daban el horario central y que tampoco iban a disponer de los equipos, algo que no les convenía a nivel económico.

"Jesús María mide históricamente, la gente lo ve y es negocio publicitario. Si tenemos que hacernos cargo de los costos, transmitimos por Net TV, por streaming, algo que no podíamos hacer otras veces por la exclusividad con el estatal", insistió Tottis. En contraposición, desde el canal aseguraron que este cambio no obedece a ningún motivo político, sino que tienen como objetivo darle mayor visibilidad a todos los festivales del país, más allá de los más relevantes.

Por su parte, Claudio Martínez, gerente de TV Pública, declaró: "Queremos ser verdaderamente federales; incluso en vez de mandar gente desde Buenos Aires, usaremos la red que tenemos en las provincias para que todo el relato de los festivales sean de gente del lugar. No queremos que nadie se quede afuera ni se enoje; buscamos que estén todos".