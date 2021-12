El Zorro regresa a El Trece

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Pasaron más de seis décadas desde que El Zorro se estrenó en la televisión estadounidense y 53 años desde su desembarco en la pantalla de El Trece, donde regresará a partir de enero para reemplazar nada menos que a Los ángeles de la mañana de 11:30 a 13, mientras que Nosotros a la mañana se extenderá de 9:30 a 11:30. La elección de los directivos del canal llamó la atención, ya que el programa de Ángel De Brito dejará un espacio difícil de llenar, sobre todo en materia de rating. Sin embargo, la ficción protagonizada por Guy Williams, en líneas generales, siempre ha tenido un buen rendimiento.

El Zorro cuenta la historia de Diego de la Vega, un hombre oriundo de la California española que regresa a Estados Unidos en 1820 a pedido de su padre, Don Alejandro de la Vega (George J. Lewis), luego de haber pasado tres años estudiando en España. Y al ver la realidad que viven los habitantes de su pueblo, en manos del comandante Enrique Sánchez Monasterio (Britt Lomond), saca a la luz a su alter ego, El Zorro, un justiciero experto en esgrima que oculta su identidad detrás de un antifaz negro, sombrero, capa a tono.

Desde el principio, su figura contó con gran aceptación tanto es Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Y Argentina no fue la excepción. Se vio por primera vez en El Trece en 1968 en blanco y negro y en 1992 a color. También hubo una época -en los años 80 y entre 1998 y 2002- que se emitió en Telefe de lunes a viernes, pero en la señal que actualmente dirige Adrián Suar fue donde obtuvo mejores resultados.

Los televidentes ya saben que no van a encontrar capítulos estrenos, no solo por el tiempo que pasó desde su lanzamiento, sino porque la serie consta de tres temporadas con apenas 82 episodios en total que se repiten una y otra vez hace décadas. Pero aún así, disfrutan de verla en pantalla. Cabe recordar que a fines de 2019, el canal decidió dejar de transmitirla luego de 16 años ininterrumpidos al aire y picos de 10 puntos de rating -tan codiciados en la TV actual- y a raíz de las quejas del público, El Zorro volvió a la pantalla chica.

La pandemia no afectó negativamente al producto, ya que en pleno 2020 durante el confinamiento estricto, entraba en la lista de los cinco programas más vistos cada sábado. Y este precedente fue suficiente para que el héroe enmascarado fuera elegido para volver a salir a la cancha ante la pérdida de un ciclo tan fuerte de las mañanas como LAM. Pero se cree que no será definitivo, ya que según reveló el periodista Pablo Montagna, el canal tentó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para montar un programa de espectáculos -similar al Intrusos actual- en reemplazo de De Brito. Mientras tanto, están cubiertos por Diego de la Vega.