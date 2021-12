Mirtha Legrand dio negativo de covid-19

Mirtha Legrand permaneció aislada luego de que el sábado pasado estuviera junto al diseñador de moda Claudio Cosano, durante su regreso a la mesaza para despedir el año junto a su nieta Juana Viale, actual conductora del histórico ciclo.

Según informaron, Cosano estuvo en contacto estrecho junto a personas que dieron positivo de coronavirus y por este motivo avisó a quienes estuvieron junto a él.

Afortunadamente, ambos, tanto Cosano como Mirtha, luego de estar aislados y esperar el tiempo recomendado para la realización de los hisopados, dieron negativos de covid-19.

El encargado de comunicar la noticia fue el periodista Ángel De Brito, quien publicó la captura de pantalla de la conversación que mantuvo con Mirtha vía WhatsApp, donde la diva le comunicó el resultado.

Por su parte, el diseñador explicó: "Me hice el hisopado y me dio negativo", y seguidamente aseguró que la salud de la Chiqui nunca estuvo en peligro. No obstante, ante el aumento de casos en todo el país, Mirtha decidió hacerse una prueba para descartar un posible contagio.