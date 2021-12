Patricia Sosa viene a Rafaela

Este 21 de enero, la cantante Patricia Sosa llega a Rafaela para brindar un show íntimo con cena incluida en Constantino Restaurante. Se trata de uno de los primeros conciertos presenciales que realizará luego de más de dos años de espectáculos a la distancia.

"Estoy muy contenta porque me acaban de avisar que el 21 de enero voy a estar tocando en Rafaela, en Constantino, abajo de la tribuna del autódromo. Voy con toda la banda. Tengo muchísimas ganas de salir a tocar y voy a estar con todos ustedes el 21 de enero, ¡así que no falten!", expresó la artista en un video que compartió Canavesio Eventos en sus redes sociales.

Patricia estará acompañada por Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería, Mariano Mere en teclados y coros, Nacho Abad en piano y coros, y Cristian Vidal en guitarras y coros.

Aquellos que quieran asistir al show pueden adquirir sus entradas comunicándose por WhatsApp al 3492315999 o en Walhalla Peluquería (Salta 126).



Acerca de Patricia Sosa:

Nacida en Barracas (Capital Federal), en 1971 se incorporó a la banda Nomady Soul, en el cual cantó en inglés por seis años, incluso en giras internacionales por boites, hoteles y restaurantes. "Eramos como música funcional, pero en vivo. Un día me harté que la gente comiera un pollo mientras yo cantaba y renuncié", recuerda.

Comenzó a grabar jingles publicitarios, hasta que se gestó La Torre. En esa agrupación grabó siete discos, para luego comenzar una ascendente carrera solista, en 1990. Acompañada por Sergio Furmansky, Gustavo Giuliano, Christian Judurcha, Norberto Fimpel, Daniel Tomas y Juan Forcada (en los arreglos y dirección musical), debutó en Capital con sus shows en el teatro Coliseo, para luego emprender una gira por el interior y Latinoamérica. El año siguiente grabó en vivo su segundo álbum.

La tercera placa, "Luz de mi vida" (1993) fue su mayor éxito: 300 mil copias vendidas y una gira presentación por toda Latinoamérica. Ya el rock quedaba atrás y su música se inclinaba más por lo romántico-melódico.

Con su imagen de sex symbol, la Revista Playboy le ofreció "lo que quisiera" para posar desnuda y ella la rechazó: "No lo hice porque no agrega nada a mi carrera como cantante. No soy una Madonna. Es maravilloso provocar... la imagen que doy puede ser muy fuerte, pero yo provoco más con mi voz que con mi cuerpo" (Viva de Clarín, 4/12/94).

"Suave y profundo" (1994) también fue presentada por toda Latinoamérica y en una gira nacional. Para sus shows del Gran Rex (en mayo del 95) contó con la puesta y dirección general de Juan Carlos Baglietto y los músicos que la acompañaron fueron Juan Forcada (teclados y dirección musical), Daniel Leis (guitarra), Gustavo Giuliano (bajo), Marcelo Sanchez (saxo), Daniel Avila (batería) y Magalí Bachor (coros).

En 1995 fue invitada por Celia Cruz para grabar un álbum de duetos y por Emilio Estefan (marido y productor de Gloria Estefan) para participar en el CD que serviría de banda de sonido para las Olimpíadas de Atlanta, junto a Plácido Domingo, Julio Iglesias y Roberto Carlos. Esta oportunidad fue aprovechada para acercarse al mercado latino de Estados Unidos.

Luego de varios años y tras un importante silencio discográfico luego de "La historia sigue" (1996), en abril del 2002 presentó "No me dejes de amar". Patricia también había empezado a dedicarse a la actuación. Compuso música para diferentes obras teatrales a nivel internacional como "El Principito" y "Peter Pan".

"Toda" (2004) fue una recopilación en vivo de las 14 canciones más representativas de su carrera, desde La Torre a su etapa solista. Después de un nuevo receso en el estudio de grabación, Patricia Sosa lanzó "Lija y terciopelo" en 2007, un disco que contó con un dúo con Ricardo Montaner, entre otras perlas. También se publicó en DVD.

En 2007 comenzó a preparar "Desde La Torre", un álbum homenaje a su histórica banda, en el cual versionó canciones de los años 80 compuestas por ella. El álbum salió a la venta en 2012 y tuvo grandes invitados como Adrián Barilari, Claudia Puyó, David Lebón, Daniel Telis (Kamikaze, El Reloj), Beto Topini (La Torre), Gady Pampillón (La Torre, Alakran), Jota Morelli (La Torre), Don Vilanova, Gustavo Giles (La Torre) y Oscar Mediavilla (La Torre).

En mayo de 2013 fue una de "Las Elegidas", un show en el Teatro Colón, donde cantaron diez de las mejores voces nacionales: Valeria Lynch, Sandra Mihanovich, Lucía Galán (Pimpinela), María Graña, Marcela Morelo, Fabiana Cantilo, Julia Zenko, María Martha Serra Lima, Virginia Tola y por supuesto Patricia Sosa. Un año después lanzó el sencillo "A tu lado voy", producido por Oscar Mediavilla. En 2016 presentó el álbum completo, "Señales", compuesto por 12 canciones y el bonus track "Bendigo".

Por último, en 2019 lanzó su más reciente disco "Folclore", en el que interpreta los grandes clásicos del folclore argentino. El álbum cuenta con temas como “Balderrama”, “Zamba para olvidar”, “Luna Tucumana” y “Zamba y acuarela”. Además, suma la participación de grandes artistas como Raly Barrionuevo y Los Tekis.