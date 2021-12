Coldplay lanzará su último disco en 2025

En una reciente entrevista radial con la BBC y en medio de la promoción de su Music of the spheres World Tour, Chris Martin, el cantante y líder de Coldplay, anunció que en 2025 lanzarán su último disco y dejarán de sacar música nueva. Cabe aclarar que ese año se cumplirá un cuarto de siglo desde el estreno de Parachutes (2000), su álbum debut.

Las declaraciones fueron compartidas en la Radio 2 de la BBC por el presentador Jo Whiley. Allí, el músico reveló: "Te lo puedo decir: nuestro último álbum hecho y derecho saldrá en 2025. Luego de eso creo que solo saldremos de gira".

En esa misma línea, continuó: "Tal vez hagamos algunas colaboraciones pero el catálogo de Coldplay se termina ahí".

Sin embargo, esta no es la primera vez que el cantante se refiere a este tema. En octubre pasado, en una entrevista con el medio británico NME, Chris Martin manifestó que con la banda planeaban hacer 12 discos en total "porque es mucho trabajo volcar todo en hacer un álbum. Me encanta y es genial, pero también es muy intenso".

Por el momento, Coldplay visitará la Argentina en octubre de 2022 y ya agotó cuatro funciones en el Estadio de River.