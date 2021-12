Las grandes ciudades del mundo que ya cancelaron su celebración de Fin de Año

Las nuevas olas de contagios de coronavirus en el mundo, provocadas en su mayoría por la propagación de la variante Ómicron, llevaron a las principales ciudades a tener que cancelar o reducir los festejos de Año Nuevo.En Nueva York, por ejemplo, la tradicional celebración en Times Square se reducirá en cantidad de asistentes y todos deberán portar mascarilla de manera obligatoria, según informó la oficina del alcalde, Bill de Blasio.Típicamente unos 58.000 neoyorquinos se reúnen para presenciar la caída de la enorme bola anunciando la llegada del nuevo año, pero esta semana la capacidad será reducida a 15.000 asistentes.En Madrid también habrá restricciones. La Puerta del Sol, el lugar más emblemático de la capital española y donde se celebra tradicionalmente las campanadas de fin de año, tendrá una limitación de aforo de 7.000 personas este 31 de diciembre, ante la expansión del coronavirus.Mientras tanto, otras ciudades europeas han decidido cancelar sus celebraciones ante la amenaza de la variante Ómicron.A continuación, repasamos una lista con ciudades emblemáticas que cancelaron sus celebraciones y otra con aquellas que aún tienen pensado seguir adelante con los festejos:Este año no habrá espectáculo de fuegos artificiales sobre la Acrópolis. El ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris, dijo durante una conferencia de prensa el pasado jueves que se cancelarían todas las celebraciones públicas de Año Nuevo previstas por los municipios.Alemania impondrá estrictas restricciones a partir del 28 de diciembre y prohibirá las reuniones en Año Nuevo. Eso significa que no habrá grandes reuniones con fuegos artificiales en Berlín, la capital, ni en otros puntos emblemáticos como Múnich y Fráncfort.Las celebraciones públicas en Escocia serán canceladas, según anunció la primera ministra del país, Nicola Sturgeon. En un comunicado, explicó los detalles de las restricciones a los grandes eventos para frenar la propagación de Ómicron.El alcalde, Sadiq Khan, dijo que se había cancelado el evento en Trafalgar Square debido al aumento de los casos de coronavirus, la mayoría con la variante Ómicron. En el Reino Unido, la variante Ómicron está golpeando con extrema dureza y obligó a suspender diversas actividades, entre las que se cuentan varios partidos de la Premier League.La capital india anunció la prohibición de todas las reuniones sociales, culturales, políticas y festivas hasta nuevo aviso debido al aumento de los casos de Covid-19. Según la orden del gobierno de Delhi, todos los funcionarios se asegurarán de que no se realicen actos culturales y reuniones masivas para celebrar el Año Nuevo.La capital francesa canceló su tradicional espectáculo de fuegos artificiales en el Arco de Triunfo, sobre la avenida de los Campos Elíseos, por la nueva ola de contagios, que está afectando en los últimos días a ese país y a varios de Europa.La ciudad es una de las tantas en Italia que han decidido cancelar las fiestas para evitar más contagios. Venecia también anuló sus conciertos al aire libre y los fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo. Una vez más, como había ocurrido en la primera ola de Covid-19, en los primeros mes del año pasado, Italia viene reportando diariamente una elevada cifra de contagios.Sin embargo, no todas las ciudades del mundo suspendieron sus celebraciones. Bangkok, Ciudad del Cabo, Dubai, Las Vegas, Río de Janeiro, Sidney y Taipei son algunas tradicionalmente conocidas por sus excepcionales fuegos artificiales y grandes eventos de Año Nuevo que, hasta el momento, seguían adelante con sus planes de festejos.No obstante, antes de la celebración más esperada, podrían adoptarse medidas en contrario, teniendo en cuenta el sostenido avance de la nueva variante Ómicros, prácticamente a lo largo y a lo ancho del planeta.