Con una ametralladora balearon a un patrullero

El enfrentamiento se produjo este sábado a la madrugada en la zona sur de la ciudad. La ráfaga de tiros dejó a la camioneta de la PAT inutilizada. No hubo heridos y detuvieron a cuatro sospechosos.

Ocho delincuentes armados balearon este sábado a la madrugada un patrullero de la policía en la zona sur de Rosario. Incluso, de acuerdo a fuentes oficiales uno de los atacantes habría portado una ametralladora.

La tremenda balacera fue tal, que algunas versiones indican que el patrullero (móvil 8330) tenía once impactos de bala. En la escena del ataque se recogieron alrededor de 55 vainas servidas, publicó en la víspera La Capital.

Según fuentes policiales, el móvil de la policía provincial se encontraba patrullando en la zona de Kantuta y Pasaje 518, en el barrio 17 de Agosto (vecino a Las Flores), detrás del conocido casino del sector sur de la ciudad.



ATAQUE

Alrededor de las 4.25, los agentes que se movilizaban en la camioneta de la Policía de Acción Táctica (PAT) seguían una pista por el caso de un auto robado cuando en un momento escucharon disparos, en principio ráfagas de ametralladora.

Mientras seguían con el patrullaje dieron inmediato aviso al 911 y pidieron que les envíen refuerzos para esa zona. De acuerdo a la versión policial, fue en ese momento en que a tras cuadras del lugar, en Pasaje 507 al 1750, divisaron a un grupo de hombres que estaban armados y al ver su presencia comenzaron a disparar a mansalva contra el móvil policial.

Producto del ataque comenzó un tremendo enfrentamiento entre los uniformados y el grupo armado, al tiempo que mientras fueron arribando al lugar más unidades de apoyo los delincuentes se dieron a la fuga.

La tremenda lluvia de balas no dejó heridos de milagro, aunque la virulencia del ataque fue tal que el móvil policial quedó prácticamente inutilizable.

La cuenta del violento enfrentamiento se puede detectar en los once impactos de bala que tenía el vehículo y las al menos 55 vainas servidas que los pesquisas detectaron en el lugar.

Luego del enfrentamiento entre los delincuentes y los agentes policiales, cuatro hombres fueron detenidos por su presunta participación en el hecho y se notificó de lo ocurrido al Fiscal de flagrancia de turno.