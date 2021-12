Concejo trata el veto propositivo a la Ordenanza sobre convenio con Bomberos Voluntarios

En un nuevo capítulo del controvertido tema que enfrenta al bloque opositor y el Departamento Ejecutivo, el Cuerpo abordará mañana, al menos, según las fuentes consultadas, se leerá el texto. Vale recordar que la historia viene del año 2019 cuando se fijó por primera vez el aporte del 0,5% de lo recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles (TGI) y Derechos de Registro e Inspección (DReI), y en aquel entonces lo pretendido por la Asociación Bomberos Voluntarios era un porcentaje mayor, pero mientras el Gobierno municipal se negaba a otorgar el subsidio, el bloque opositor de Cambiemos lo terminó votando a partir de su mayoría y lo hizo por un término de dos años.

A fin de este 2021, concluye ese plazo y el Ejecutivo envió al Concejo un proyecto para extenderlo por un año más, manteniendo el medio punto de la recaudación de los tributos mencionados. En pleno debate del proyecto el titular de la Asociación fue invitado por los ediles a una reunión y enfáticamente les dijo que lo que necesitaban, más allá del porcentaje, con el que estaban conformes, era tener estabilidad y para ello reclamaban que el subsidio sea de carácter permanente para poder planificar la construcción de su propio cuartel.

A pesar del pedido, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, con ventaja numérica de votos, le triplicaron el aporte, llevándolo al 1,5% de la recaudación conjunta de TGI y DReI, y lo prorrogaron a dos años su duración.

La decisión no fue bien recibida por la Intendencia, que argumentó que no les daba la previsibilidad que necesitan, algo que sí lograban con el ingreso de 0,5 % por algunos años y la posibilidad que el Municipio le pueda ceder un terreno, pero también por las consecuencias económicas para la tesorería del Estado local que debía erogar casi $ 20 millones más. Igualmente, el Intendente lamentó que la ordenanza aprobada traía aparejado una descompensación con respecto a lo que reciben las otras instituciones que trabajan en la ciudad.

A su vez, en nota dirigida al presidente del Cuerpo, los Bomberos Voluntarios solicitaron que el plazo del aporte que reciben se prorrogue por 4 años, en lugar de los 2 aprobados y recordaron que se “sostienen que con el 0,5%”.

Por todo ello, y para comenzar a darle un corte a la situación, a mitad de la semana anterior, el Municipio donó un terreno a Bomberos Voluntarios para la construcción del cuartel, que se encuentra ubicado en calle Juan Scossiroli y 25 de Mayo.

Además, el Poder Ejecutivo emitió un veto propositivo que sostiene el porcentaje del 0,5 mensual que los bomberos reciben de lo recaudado por Tasa General Municipal y Derecho de Registro e Inspección y lo extiende por el plazo de 4 años.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos, a través del Jefe del Cuerpo Activo, Andrés Baldessari, expresó su satisfacción y manifestó que “el hecho de que el terreno ya sea nuestro es muy importante. Ver el dinero que se nos va en alquiler todos los meses da mucha pena, porque es el dinero que no podemos gastar en equipamiento o en capacitación. Por eso, saber que vamos a contar con un lugar propio, estratégicamente muy bien ubicado, para nosotros tiene mucha significación”.

Finalmente, parece que el culebrón tendrá un final feliz, debido a que desde la oposición en el Concejo entiende que el tema ya no da para seguir polemizando y lo más recomendable es “dar vuelta la página”.



PRESUPUESTO 2022

El cierre de la discusión sobre un par de aspectos que no parecen que tengan acuerdo antes de llegar al recinto es lo que queda pendiente de la ley de leyes local para el próximo año, pero no serán obstáculo para que mañana el proyecto tenga despacho de comisión y el jueves venidero sea aprobado. Luego que los ediles recibieron, el pasado miércoles, a varios funcionarios del Gabinete Municipal, dio la sensación que la mayoría de las dudas e inquietudes han quedado despejadas. Entre los puntos de acuerdo estuvo que se convino consensuar entre ambos poderes de dónde se recortan los casi $ 51,5 millones menos por modificación de la Tributaria. También parece que no habría objeciones al plan de pavimentación, bicisendas y ciclovías y obras en el cementerio municipal, ítems sobre los que se habían solicitado mayores precisiones. Donde las posiciones no parecen tener convergencia es respecto al pedido del Ejecutivo para incrementar la planta permanente de personal y los contratos que necesita para funcionar, en el conocido como “articulo 6”

Al respecto, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, sostuvo que “la foto actual es que tenemos 1.256 de los cargos de planta permanente, que eran 1.260 presupuestados para 2021. O sea que sólo quedan 4 libres a fin de año. De esos permanentes hay 96 subrogancias otorgadas, que son sobre cargos vacantes, hay 7 subrogancias autorizadas en trámite y 26 subrogancias pendientes de autorización. Entonces con este número a fin de año la municipalidad necesita un incremento de 60 cargos más de la planta para 2022” y agregó que “el presupuesto 2022 es muy austero en comparación con los anteriores porque en cargos para planta permanente veníamos pidiendo 100 cargos y ahora solo solicitamos 60. Y para los contratados solamente pedimos un incremento de 20”,

Con relación al artículo 6, que habla del movimiento de recursos económicos entre las distintas áreas de Gobierno lo más probable es que se llegué a la sesión sin acuerdo y que la oposición no adelante su postura hasta entonces y la terminará votando y aprobando en la misma sesión.

Vale recordar que el artículo en cuestión establece que “cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 2.000.000 de cada una de las Secretarias y Subsecretarias excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación”, monto y porcentaje con los que Juntos por el Cambio y el unipersonal del Frente Progresista no están de acuerdo.