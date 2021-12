Aumentaron un 11% las ventas navideñas

Las ventas realizadas por comercios minoristas pymes en la Navidad aumentaron 11% respecto al año pasado a precios constantes, es decir, quitando el efecto inflación, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En un informe, la entidad señala que "la actividad comercial cumplió con las expectativas" ya que "el 73,2% de los negocios consultados señaló que vendió lo mismo o más de lo esperado". "En el promedio, el crecimiento alcanzó para casi recuperar los niveles de 2019", dice el reporte de la CAME.

La entidad señaló que "los 11 rubros relevados subieron, siempre midiendo la variación real, algo que los comercios en alguna medida esperaban, ya que la comparación era contra un 2020 muy afectado por la pandemia". "Sin embargo, también es real que las ventas en aquella Navidad cayeron poco (-10,1%) teniendo en cuenta el contexto de crisis", aclara el informe.

Por otro lado, el reporte dice que "otro factor que limitó el incremento en las ventas en localidades más grandes, es que este año los shoppings estuvieron abiertos y se llevaron parte de la demanda".

"Una particularidad que mencionaron los negocios este año, es que, medidas en tasa de variación, las ventas escalaron más en el canal físico que virtual. Se explica porque el año pasado había menos circulación de gente en las calles y restricciones para ingresar a los locales, eso hizo canalizar muchas más ventas por la vía online, que hoy volvieron al canal físico", precisó la CAME.

El reporte indica que "el 68,5% de las empresas hicieron promociones para la fecha, más generosas que el año pasado, pero según el criterio de los comercios consultados, estas fueron prudentes". "El ticket promedio se ubicó en $3.597, un 89% por encima del año pasado", precisó la entidad.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el jueves 23 y el viernes 24 de diciembre en 385 comercios pymes del país por un equipo de 30 encuestadores. (NA)