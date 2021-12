Continúan creciendo los contagios en la ciudad

Otro pico importante de casos de coronavirus se registraron en Rafaela en la previa de la Nochebuena y durante la Navidad, una situación que ya empieza a preocupar y alertar a las autoridades sanitarias y municipales locales. Es que la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 141 nuevos casos en las últimas 48 horas, 91 el viernes y otros 50 este sábado, un número elevado por tratarse de un feriado en el cuál se procesan menos datos, recordando de que jueves se habían informado 51. Estos números no hacen más que ratificar el crecimiento notorio que ha tenido el virus n los últimos días, tanto a nivel local como provincial. De esta manera, la ciudad suma 15.198 contagios desde marzo del año pasado a esta parte, siendo 258 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad al día de hoy y 774 son los que están llevando a cabo el correspondiente aislamiento obligatorio, mientras que los recuperados oscilan en 14.619.

De todos modos, la triste noticia del viernes fue la muerte, en nuestro medio, de un hombre de 76 años tras 106 días (la última muerte se había registrado el pasado 7 de septiembre), para acumular 321 decesos desde el inicio de la pandemia.

Dicho paciente ingresó ese mismo día al Hospital "Jaime Ferré" para ser evaluado en el servicio de guardia con patología Covid y comorbilidades. El mismo contaba con el esquema de vacunación completa (2 dosis de Astrazeneca), mientras que la muestra de su hisopado se envió a secuenciar para confirmar la variante. En cuanto a las camas ocupadas en el efector local, la cartera sanitaria informó que se encuentran internados 2 pacientes Covid-19 positivos en sala general y 1 en UTI.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 212 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino (el viernes fueron 727 y una muerte) para un acumulado de 475.911, de los cuáles 41.949 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 433.962 por laboratorio. Rosario registró 54 casos y totaliza 166.845. El número de ayer es el más bajo de los últimos días, aunque el viernes se informaron 363 contagios y representó un aumento de más del 150% en los últimos 5 días. En tanto, la ciudad de Santa Fe notificó 13 positivos y llegó a los 56.070. Además, se reportaron 4 contagios en Colonia Raquel dentro del departamento Castellanos, 2 en Eusebia y Carolina y en Sunchales y 1 en Susana; 3 en Santo Tomé, 6 en El Trébol y 18 en San Jorge, entre otras localidades.

Tampoco se informaron fallecimientos en la "bota" en las últimas 24 horas, que registra 8.645 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia hay 2.892 activos, 464.374 son los recuperados y fueron aplicadas 6.215.425 vacunas de las 6.296.287 dosis que recibió Santa Fe.



PREOCUPACION

Los contagios por COVID-19 han vuelto a arrasar en el país, con las variantes Delta y Ómicron como las principales alarmantes. Frente a esta tercera ola que empieza a tener lugar en Argentina, la preocupación de contagiarse crece, en un contexto de reunión masiva por las fiestas de Navidad, Año Nuevo y el comienzo de las vacaciones. No sólo ha subido la positividad en los casos, sino que también crecieron las colas en los centros de testeos del país, en especial en CABA y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que los expertos analizan cuándo es momento para realizarse los testeos o aislarse, para que el resultado no se convierta en un falso negativo. Según explican los infectólogos, a pesar de tener el esquema de vacunación completo, las posibilidades de contagio existen ya que no hay una vacuna que brinde el 100% de inmunidad frente al SARS-CoV-2. Su función principal es disminuir el riesgo de padecer el virus en forma grave o morir a causa de éste; es por eso que es posible el contagio. Según explica el Ministerio de Salud, “toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas” es considerada contacto estrecho. Dentro de esta lista también se encuentran las siguientes:

* Personas que hayan tenido una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos.

* Personas que compartan habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.

* Personas que concurran a centros comunitarios y hayan mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).

* Cuándo una persona es considerada “caso sospechoso”.

Quienes presenten dos o más de los siguientes síntomas, entrarán dentro de esta lista: Fiebre (37.5°C o más), Tos, Dolor de garganta, Diarrea/vómitos, Rinitis/congestión nasal, Dificultad para respirar, Dolor de cabeza, Dolor muscular, Pérdida repentina del gusto o del olfato.

También son considerados “casos sospechosos” trabajadores de salud que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada; personal esencial; personas que resida en barrios populares o pueblos originales; contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 dentro de los últimos 14 días.



¿CUANDO ES RECOMENDABLE

HISOPARSE?

Cuando los síntomas son muy claros, los expertos indican que hay que realizarse el hisopado lo antes posible, en especial “si hay síntomas que indican mayor severidad”. El problema está cuando una persona, ni bien se entera de que tuvo contacto con un positivo, va a hisoparse al instante, ya que el resultado es inexacto. Según el Gobierno de la Ciudad, se recomienza realizar el testeo a los siete días de haber estado con un caso positivo. Si una persona tiene síntomas claros y el hisopado es negativo pero persisten los síntomas, los expertos indican que se debe mantener un aislamiento de 48 horas y consultar nuevamente si éstos no ceden o progresan.