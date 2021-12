Creadores de contenido: un trabajo que requiere una gran dedicación

Por Silvia Ibarra



Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, la mayoría de las personas ya tiene una cuenta personal en alguna de esas plataformas sociales. En ellas seguimos a familiares, conocidos y amigos, pero también a generadores de contenidos, ya sean empresas o personas.

Alrededor de estos generadores de contenidos que cuentan con miles de seguidores hay varios mitos. Uno de ellos es que no trabajan y se dan la gran vida. Pareciera que solo se trata de tener acceso a un smartphone con una buena cámara, una buena idea, un poco simpatía para caer bien y un poco de buena fortuna. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, requiere de horas de dedicación, planificación, constancia y creatividad para consolidar su audiencia. Se puede decir que es un nuevo trabajo que trae como consecuencia esta era digital y requiere de una suerte de juego de diferentes roles, como guionista, actor, creador creativo, diseñador gráfico, community manager, entre otros.

Pablo “Curva” Courvoisier (23 años) es de Romang (Santa Fe) estudia licenciatura en Producción y Realización Audiovisual; Antonella Gómez (20 años) es de Rafaela y recientemente se recibió de Licenciada en Instrumentación Quirúrgica. Un día se cruzaron y desde 2018 son novios instalados en Rosario.

Anto y Curva son generadores de contenidos en 4 plataformas sociales (Instagram, Youtube, Tiktok y Twitch) y suman una comunidad de más de un millón de seguidores entre ellas. Juntos le dedican a este trabajo unas 12 horas diarias. Los invitamos a conocer más sobre ellos en esta entrevista.

-¿Instagram, influencia, tiktokers?¿Son todas correctas?

-Nos consideramos creadores de contenido para plataformas digitales, sin abarcar una plataforma en específico, y en pleno crecimiento. Aun no nos consideramos influencers sino personas que hacen un contenido público e inevitablemente esto conlleva a que las personas nos conozcan un poco más.

-¿Cómo y cuándo comenzaron? ¿Cuál fue el primer video viral?

-Pablo arranco hace 8 años con Youtube creando contenido y, hace más o menos un año, Anto se sumó a este proyecto personal, el cual fue creciendo gracias al contenido de pareja y no tanto por el individual. El primer video viral que tuvimos fue a principios de mayo de 2021, en el mismo se muestran situaciones cotidianas donde uno está tratando de “encubrir” lo que hizo con ayuda dentro del hogar de una manera humorística y exagerada.

-Tienen en total más de un millón de seguidores ¿Tantos seguidores implica tomarse como un trabajo la actividad en esas redes sociales?

-Nosotros nos tomamos esto como un trabajo desde el inicio, la cantidad de seguidores no implica nuestro compromiso, pero a su vez tener un público cada vez más amplio se vuelve demandante a la hora de generar contenido.

-Cualquiera podría pensar que se trata de tomar una cámara, filmarse y publicar. Pero hay mucho trabajo detrás ¿En qué consiste?

-Este trabajo consiste en muchas áreas en general, más allá de filmar y publicar. El contenido consta de crear ideas, desarrollar guiones, analizar el público para optimizar el rendimiento, editar el material, generar interacción constantemente con el público, analizar las tendencias y realizarlas desde un punto propio y original, esto hablando en términos generales. Al ser un trabajo tan demandante y a su vez independiente no tenemos horarios fijos, calculamos que dedicamos unas 12 horas diarias para la creación del contenido. Estas horas no necesariamente son seguidas, sino que las distribuimos en el día. A lo que respecta a la remuneración, en este medio es bastante difícil de conseguir, puesto a que hay mucha oferta de contenido y en cuanto a las plataformas hay muchas dificultades debido al país donde vivimos.

Trabajamos con varias marcas, dependiendo de lo que cada una busca y el plazo en el que se lo quiera realizar, se formaliza la relación con la firma o no de un contrato.

-¿De qué manera ha cambiado la vida de ustedes en este tiempo?

-En la vida cotidiana no notamos un cambio grande, ya que seguimos con la misma dinámica con la que empezamos, lo que sí cambia es la relación con las personas que conocemos (familiares, amigos, conocidos) y las personas que nos reconocen gracias a nuestro contenido.

-¿Qué historias cuentan en sus publicaciones?

-Lo que tratamos es contar historias de la vida cotidiana, principalmente de pareja con humor y en tono de parodia.

-¿Qué rango de edad abarca su audiencia?

-Nuestra audiencia es muy variada, debido a las diferentes redes sociales en las que estamos, tenemos seguidores desde 10 a 50 años, pero cabe aclarar que nuestro público más destacado tiene entre 16 y 30 años.

-¿Cómo es la relación con sus seguidores? ¿Cómo se interactúa con tantos seguidores?

-Por suerte nos tocó un público que interactúa mucho con nosotros, tanto en comentarios como en mensajes privados. Intentamos contestar lo más que podemos, pero a su vez cuando vemos que la mayoría se interesa en algo especifico, tratamos de contestarlo de manera general con una publicación, ya sea a través de videos o historias.

-¿De todas las experiencias como influencers cuál ha sido la mejor?

-Para nosotros lo mejor es encontrarnos con las personas que miran nuestro contenido y, nos sorprende gratamente el cariño y apoyo que recibimos.

-¿Publican todos los días? ¿Un influencer puede tener días de descanso?

-Personalmente nosotros tratamos de publicar contenido variado todos los días para generar una interacción más fluida con el público. Si bien hay días más tranquilos que otros, descanso en si no tenemos, subimos contenido todos los días. Creemos que depende claramente del contenido que cada influencer realice.

-¿Qué le dirían a toda esa gente que desea ser influencers?

-Les diríamos que no se dejen llevar por lo que digan los demás, o por su vergüenza, sino que empiecen a crear de la forma que puedan. Lo más importante es empezar.



PLATAFORMAS SOCIALES:

Instagram: Curvavlogs- Antogomez0

Youtube: Curvavlogs – Anto Gomez

Tiktok: Curvavlogs7- Antogomez001

Contracción: Curvavlogs- Antogomez00