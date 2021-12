Finalmente el jueves pasado, el Concejo Municipal votó a favor del veto propositivo del Ejecutivo hacia la Ordenanza de fitosanitarios y de esta manera la iniciativa aprobada por la oposición sufrirá modificaciones en algunos artículos y otros quedarán en suspenso por 180 días.El presidente del Legislativo local, Germán Bottero, dijo que “teníamos un veto de intendencia que en realidad no era en contra del espíritu de la norma votada y tan discutida, sino que tenía que ver con cuestiones de implementación. Obviamente que es una norma nueva que afecta a muchas hectáreas de tierra, que tiene elementos novedosos como el aplicar productos biológicos y lo que nos pedía el Ejecutivo en el veto, más allá de algunos aspectos de forma, tenía que ver con suspender por 180 días la entrada en vigencia de la Ordenanza es ítems centrales, como por ejemplo es el delimitar ese nuevo límite agronómico, eliminar el uso de productos de banda amarilla. Nos pidió ese tiempo para justamente trabajar en esa situación, recabar datos y jurisprudencia al respecto”.“Es un tema que en muchos lugares se ha judicializado. Aquí la idea es hacer las cosas bien y que estas instancias no lleguen a la justicia. Esto amerita que se constituya una comisión, tomarnos hasta mayo que es cuando se cumplirían los 180 día, ya que claramente el Ejecutivo va a requerir de mayores controles, va a necesitar más gente que controle, no solo la receta agronómica sino que acompaña a los aplicadores, fundamentalmente en los sectores más cercanos a donde hay barrios o puede haber una escuela rural”, detalló Bottero”.El presidente del Concejo, subrayó que “en virtud de lo expuesto aceptamos y comprendimos que la decisión del veto era para mejorar la Ordenanza y no para cambiarla, sino que daba la posibilidad de mejorar su cumplimiento. Son varios artículos que han sufrido pequeñas modificaciones para que ya pueda entrar en vigencia con nuestra aprobación del veto y su promulgación, con lo cual, seguramente la próxima semana la Ordenanza de fitosanitarios ya esté efectivamente en vigencia con las modificaciones introducidas”.¿NUEVA RELACIÓN ENTRE EJECUTIVO Y LEGISLATIVO?Acerca de cómo queda la relación del Legislativo con el Ejecutivo a partir de dos vetos propositivos en tan solo una semana (fitosanitarios y bomberos voluntarios), Bottero manifestó que “siempre es el intendente el que propone un veto total o parcial y es el Concejo el que decide, sucede que para rechazar se necesitan dos tercios de los votos, es decir siete concejales, con lo cual termina siendo una cuestión política; con la anterior composición eso lo podíamos hacer y ahora ya no, al menos que tengamos el apoyo de los concejales oficialistas”.La pregunta a futuro es, si a partir de ahora cambia el eje de la relación entre Ejecutivo y Legislativo y si viene una etapa de mayores tensiones entre los dos poderes de la ciudad.PRESUPUESTO SE VOTA EL 30 DE DICIEMBREGermán Bottero, habló de la Ordenanza de Presupuesto 2022 que el Concejo Municipal está analizando y señaló que “lo vamos a votar el 30 de diciembre, han venido varios funcionarios del Ejecutivo a explicar algunas cuestiones públicas vinculadas a alguna obra pública, detalles de pavimentación, iluminación o algún tema de ajuste de ingresos, ya que la tributaria al no salir como lo preveía el Ejecutivo y salir un aumento menor esto también va a ajustar un poco los números del presupuesto”.“Había aspectos en los que teníamos dudas y para ello convocamos a los secretarios. Vamos a seguir el próximo martes analizando esta Ordenanza y si bien puede haber alguna diferencia puntual, parcial, pero en términos generales siempre hemos acompañado al Ejecutivo con el presupuesto, manifestando desde la oposición que quizás hay mucho para alguna cuestión o falta para alguna obra o debería haber más dinero destinado para otra. En realidad es una herramienta necesaria para el Ejecutivo, somos conscientes y responsables con eso y entiendo que en general va a salir aprobado”, consideró el radical.Una de las dudas que fueron planteadas ante los funcionarios en la reunión de la semana pasada, tuvo que ver con la planta permanente, donde Bottero indicó que “siempre hay un histórico reclamo de aumentar en 100 operarios año a año y a nosotros nos parece excesivo. No podes aumentar de esa manera, hay que tener en cuenta también la cantidad de gente que se jubila; estamos hablando de una planta entre gente en blanco, contratados, más prestadores de servicios, de más de 1.500 personas. Por eso nos parece que dar a si sin preguntar mucho 100 cargos nuevos es como dije excesivo. Creo que tomaron nota de eso y por esa razón este año nos están pidiendo 60 cargos. Nosotros les preguntamos siempre lo mismo a los secretarios: cuantos concursos hay en marcha, cuanta gente se jubila, adonde entrarían”, explicó.“Después habilitamos 40 cargos y te enteras de que hay alguno que está contratado desde hace 5 o 6 años y no lo pasan a planta y alguien que entró hace 1 año ya está en planta. Pensamos que esas cuestiones no corresponden, por eso este es uno de los temas que no están resueltos y puede generar alguna controversia”, anticipó el presidente del Concejo Municipal.