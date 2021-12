"Son el presente y futuro de esta Rafaela que camina hacia sus 150 años de vida”

En el Anfiteatro “Alfredo Williner”, tuvo lugar el cierre del programa nacional “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, que incluyó la entrega de certificados a los 390 participantes que finalizaron los diferentes cursos. Esta iniciativa, que se viene dictando ininterrumpidamente desde el año 2009 a través de la Oficina Municipal de Empleo, se encuentra dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios y que se encuentren en situación de desempleo. Su objetivo es generar oportunidades de inclusión social y laboral a las y los jóvenes mejorando sus condiciones de empleabilidad a través de: recuperar la idea de un proyecto de vida basado en la formación y el trabajo, incentivar a que finalicen sus estudios obligatorios, formarse en oficios, realizar prácticas calificantes en ambientes reales de trabajo, detectar posibles emprendedores.

Esta línea está compuesta por los siguientes espacios de formación: Curso de Introducción al Trabajo (CIT), Club de Empleo para Jóvenes (CEJ), Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integración Social.

Estuvieron presentes en el encuentro el intendente Luis Castellano, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la coordinadora área de Vecinales, Vanesa Macagno; Gonzalo Bianco, integrante de la misma área, y representantes del Gabinete, concejales y familiares de los jóvenes.



UNA CIUDAD EN ACCIÓN

“Los y las jóvenes son lo más hermoso que le pasa a nuestra ciudad. Son el presente y el futuro de esta Rafaela que camina hacia sus 150 años de vida. Faltan 10 años para ello y no tengo dudas que la ciudad los encontrará trabajando y siendo parte de una realidad y de una construcción colectiva maravillosa”, dijo Luis Castellano durante la entrega.

“Hoy, Rafaela es una ciudad en acción, plagada de obras, programas y llena de jóvenes con expectativas. La mitad de nuestra población es menor de 30 años. Esta es una ciudad joven que va hacia adelante con una fuerza impresionante”.

“Hemos llegado a más de 300 jóvenes que vienen haciendo entrenamiento en las empresas. Eso es muy importante. Además, notamos que hay cada vez más empresas que nos piden jóvenes para hacer prácticas y muchos quedan, se incorporan a esas empresas. En un país en crecimiento, deben estar preparados para esa oportunidad. Nosotros vamos a trabajar, junto al Gobierno Nacional y el Gobernador Omar Perotti, para que esas oportunidades lleguen”; finalizado el intendente.



ESTADO PRESENTE

Por su parte, Diego Peiretti, se refirió al rol del Estado: “El rol como Estado que nosotros asumimos es el que queremos, es estar cerca de los jóvenes en la búsqueda del primer empleo. Somos un Estado local que articula con el provincial y el nacional, que está también muy presente que promociona este tipo de cursos y programas para que Rafaela gestione y genere los grupos docentes y el equipo tutor”.

“Hoy somos un Estado que se encuentra presente y que apoya el trabajo. Antes esto no pasaba, al contrario, el programa Jóvenes años atrás fue recortado y con recursos municipales tuvimos que salir al cruce para culminar un curso que ya había iniciado. Estamos en un lindo momento, en un año que nos propusimos capacitar a 1500 jóvenes y hemos superado la barrera de los 2 mil”, destacó.

“El empleo siempre es un eje importante para el municipio, y necesitamos que los jóvenes se capaciten y formen. El hecho de que hayan confiado en nosotros y en los programas que gestiona para seguir mejorando sus condiciones de empleabilidad, es muy importante”.

A su turno, Juan Ignacio Ruggia, indicó: “Dimos por finalizado el curso de introducción al trabajo y empleabilidad. Fue un encuentro hermoso, en el que pudimos ver materializado lo que fue tantos meses de trabajo en conjunto con los participantes que pusieron todo en cada uno de los cursos. También las 13 vecinales que se transformaron en un centro de capacitación donde no sólo los vecinos y jóvenes del barrio pudieron capacitarse, sino que lo pudieron hacer personas de otros barrios cercanos”.

“El trabajo fue mancomunado con vecinales, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Producción, Empleo e Innovación. Nos pone muy contento poder hacer este trabajo. Es un programa nacional que se articula con lo local, no sólo tenemos un vinculo entre deferentes niveles del Estado sino que también dentro del municipio”.

“Todo este esfuerzo nos da este resultado: 390 jóvenes formados, más de 2 mil que pasaron por diferentes cursos de formación. Fue un año complejo, cruzado por la pandemia, pero llegar a estos resultados nos reconforta y nos llena el alma; nos da expectativas y ganas de redoblar la apuesta para el 2022”, concluyó el coordinador.



EXPERIENCIAS

Macarena, una de las jóvenes que recibió su diploma, contó: “Me permitió instruirme sobre lo laboral y todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Me ayudó muchísimo en todo esto porque había cosas que yo no estaba ni enterada”.

Otra de las jóvenes, Lara, expresó: “Me enteré por amigos que ya realizaron este curso, que a través de él pudieron tener su primer trabajo. Fue una buena experiencia participar del programa y conocer nuevos amigos. Aprendí muchas cosas que no sabía relacionadas al trabajo, de los derechos, entrevistas, curriculum. Recomiendo que otros jóvenes lo hagan porque es interesante y aprendes cosas necesarias”.