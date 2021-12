Alec Baldwin: "no pasa un día en que no piense"

BUENOS AIRES, 26 (Télam). - El reconocido actor estadounidense Alec Baldwin, que en octubre pasado protagonizó una tragedia cuando mató accidentalmente con una pistola de utilería a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película western "Rust", que se estaba filmando en el estado de Nuevo México, aseguró que "no pasa un día en que no piense" en el hecho.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, el intérprete publicó un video en su cuenta de la red social Instagram en el que expresó su expectativa por "dejar atrás algunos aspectos de lo que ocurrió", aunque admitió que "por supuesto, para cualquiera que haya estado involucrado, nunca va a estar saldado porque una persona murió de una manera muy trágica".

"Todo esto ha sido muy difícil. Todo lo que me importa son mi esposa y mis hijos, y poder avanzar con mi vida y atravesar un momento realmente duro", agregó Baldwin en uno de sus primeros mensajes públicos luego de que a principios de mes concediera a la cadena ABC la primera entrevista que realizó tras el episodio, en la que afirmó que no apretó el gatillo del arma con la que también hirió al director del filme, Joel Souza.

"Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca", aseveró el actor en esa oportunidad.

El hecho sucedió el 21 de octubre último y hasta el momento se encuentra bajo investigación del Departamento de Policía de Santa Fe y el fiscal del distrito, que días atrás solicitó una orden de registro para el teléfono de Baldwin.

Sin embargo, además del experimentado intérprete, tanto la armera del filme, Hannah Gutiérrez Reed, como el asistente de dirección, Dave Halls, también se encuentran bajo la mirada de la Justicia.

Baldwin es quien tenía el arma al momento del disparo, Gutiérrez Reed era la encargada de velar por las armas que se usarían en el plató y Halls, quien le entregó al arma al actor y, según declaraciones de testigos, le dijo que no portaba balas de plomo.