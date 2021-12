El Seguila Igual cerró el año con 17 nuevas egresadas

El Paseo de las Artes, frente a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, fue escenario del cierre de año del Programa Seguila Igual, que depende del área de Inclusión Educativa. En la oportunidad, estuvieron presente un numeroso grupo de estudiantes, la mayoría acompañadas por sus familias; coordinadoras, tutoras y docentes, equipo de la Secretaría de Educación liderado por Mariana Andereggen y se contó con la presencia de la concejal Valeria Soltermam.

Durante el encuentro, se destacó a las egresadas entregándoles un obsequio y diploma, recibiendo un caluroso y merecido aplauso dado el gran logro conquistado: la finalización del cursado de la escuela secundaria. En ese momento, muchas de las jóvenes mamás expresaron que seguirán estudiando carreras como Enfermería, Administración de Empresas, entre otras; así como también aspiran ahora a trabajos formales o con mejores condiciones de contratación, dada la importancia de contar con el título en su currículum.

También hubo tiempo para que cada estudiante exprese en una frase o palabra su paso por el Seguila Igual: "Acompañamiento y apoyo no sólo en lo educativo", "Tranquilidad", "Apoyo incondicional y mucho compañerismo entre todas", "Pasar por el programa fue contención, ayuda, mucho apoyo, los cuales me dieron ganas de no abandonar; por eso y la gran ayuda que me brindaron les digo...¡gracias!", estas fueron algunas de las expresiones compartidas por las chicas, que emocionaron y volvieron a poner en valor el trabajo de un gran equipo profesional y humano.

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, al hacer uso de la palabra, mencionó que "nos parece importante encontrarnos hoy aquí, para reflexionar, para detenernos y valorar lo construido, para tomar impulso, para mirarnos a los ojos? Porque al fin y al cabo, todo se trata de los vínculos, de esas redes que tejemos con otros y otras y que nos permiten descansar, hamacarnos, dudar, pero con la seguridad de que no nos vamos a caer. Eso trata de ser el Seguila Igual, una gran y amorosa red, que prioriza lo educativo sin descuidar otras dimensiones humanas".

Otro gran momento fue la inauguración de una obra que quedó instalada al frente de la Secretaría, se trata de un trabajo realizado en el marco de un taller de expresión artística que funciona en el Liceo Municipal "Miguel Flores", a cargo de Lucía Berman y Georgina Muriel, espacio creado especialmente a pedido de muchas de las protagonistas del programa. Se trata de un mural pintado y esmaltado, que fue diseñado y realizado íntegramente por las asistentes al taller y que está inspirado en el concepto de Libertad.

El Seguila Igual es un programa de acompañamiento en la trayectoria educativa y el proyecto de vida de estudiantes que son madres y padres jóvenes. Contempla una batería de acciones de apoyo que van desde becas y talleres, hasta cupos en los Jardines Municipales, así como apoyo pedagógico.

En 2021, el programa inició con 60 estudiantes de las cuales 38 se mantuvieron activas y al día con los requisitos solicitados, de este número, 17 finalizaron sus estudios y salen del programa, dejando así cupos disponibles para otras jóvenes, en 2022.