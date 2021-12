Vuelcos en zona rural de Colonia Raquel

Un siniestro vial ocurrió durante la mañana de ayer, en zona rural de la localidad de Colonia Raquel, en el cual resultó única parte un automóvil marca Peugeot 208 de color blanco, conducido por un joven de 23 años, quien circulaba acompañado de una joven de 20 años de edad.

Quien guiaba el vehículo manifestó que por realizar una maniobra para esquivar un pozo terminó perdiendo el control del mismo, dando un vuelco y quedando estacionado sobre la banquina.

Personal de emergencias dictaminó que los implicados, sufrieron lesiones de carácter leves. Actuaciones a cargo de efectivos de la Subcomisaría N° 10.

Por otra parte, el día anterior, al hallarse de recorridas personal policial, y hacer paso por Ruta Provincial N° 80-S a un kilómetro aproximadamente del acceso a la localidad de Raquel, notó que sobre la banquina sur habría un auto volcado.

Los efectivos dialogaron con un hombre de 27 años, quién al conducir su automóvil marca Ford Mondeo, perdió el control del mismo, manifestando asimismo no tener lesión alguna.

Intervino en ambos hechos la Subcomisaría N° 10 de Colonia Raquel.



EN RAFAELA

Un siniestro vial fue protagonizado en horas de la jornada de ayer por un vehículo que resultó ser única parte en el hecho y donde no se registraron heridos.

El incidente ocurrió en calle Donna al 900 -barrio Independencia-, lugar donde una camioneta marca Chevrolet cayó a la zanja que corre paralela a la arteria. A los pocos minutos se hizo presente personal de Protección Vial y Comunitaria, quien procedió a llevar adelante un control de alcoholemia sobre el conductor de la camioneta, no siendo esto posible debido a la visible ebriedad que experimentaba el mismo, un hombre de 66 años identificado como Catalino A.

Móviles de la Guardia Urbana (GUR) y de Protección Vial y Comunitaria se hicieron presentes en el lugar del hecho.



MAS ACCIDENTES

* El viernes se produjo un accidente en calle 92 esquina 7 de la ciudad de Frontera. Fueron partes, una motocicleta marca Honda Wave, al mando de una mujer de 27 años y otra motocicleta marca Honda Biz, guiada por un menor de 14 años. Producto del mismo la mujer sufrió lesiones de carácter graves.

Intervino personal de la Comisaría N° 6.

* En calle Pellegrini y Perú de la ciudad de Rafaela, el jueves se produjo un siniestro vial. Formaron parte un automóvil, marca Renault 12, conducido por una persona de 61 años, y una motocicleta marca Corven Hunter guiada por un sexagenario. Producto del mismo, la persona que se desplazaba en el rodado

de menor porte, sufrió lesiones de carácter graves. Actuaciones labradas por personal de la Comisaría N° 2.

*Una joven de 20 años dio conocimiento que en momentos en que hacía paso por intersección de calle Ciudad de Esperanza y Gabriel Maggi, no recordando en que movilidad ni demás detalles, colisionó con un vehículo, desconociendo más datos. Producto del mismo, sufrió lesiones en su humanidad. Tomó conocimiento personal de la Comisaría N° 13.