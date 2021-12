El Jefe saliente de Gendarmería saludó a personal y a rafaelinos

El jefe del Escuadrón Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional (GNA), comandante principal Hernán Chamorro, a partir del 28 de diciembre próximo dejará de revestir el cargo actual que tiene en nuestra ciudad para dirigirse a un nuevo destino. Cabe recordar que Chamorro cumple su función de jefe en Rafaela desde el 27 de mayo de 2019, en una gestión prolija y de bajo perfil, y que en los días venideros conocerá su próximo destino.

En cuanto al próximo jefe del Escuadrón Vial Rafaela, se sabe que se trata del comandante Dante Romero, que viene de cumplir funciones en su destino anterior en Buenos Aires, en la Escuela de Gendarmería Nacional "Gral. Martín Miguel de Güemes" (ESCUGEN) radicada en Ciudad Evita, Partido de La Matanza.



PALABRAS DE

DESPEDIDA

Antes de dejar la ciudad, el comandante Hernán Chamorro quiso dejar un mensaje de agradecimiento para el personal a su cargo y la comunidad rafaelina, por el acompañamiento en estos tres años.

Es así que en unas pocas palabras brindadas a LA OPINION el jefe de gendarmes dijo que, "después de tres años de estar al mando del Escuadrón Vial 'Rafaela' de Gendarmería Nacional, solo queda agradecer en primer lugar a todo el personal del Escuadrón que me acompañó durante mi gestión. Sin dudas no fue fácil, se debieron superar situaciones muy complejas en lo laboral que jamás nos imaginamos, como lo fue lidiar con una pandemia (Covid-19). Pero siempre estuvieron a la altura y muchas veces redoblando el esfuerzo; dando todo por el cumplimiento del deber para el bien del servicio, que muchas veces no es valorado ni reconocido".

En esta misma línea Chamorro continuó: "los jefes somos designados para comandar a un Escuadrón, pero la esencia y funcionamiento depende mayormente del esfuerzo del personal. Los jefes sólo estamos para guiar el rumbo con nuestros aciertos y errores, por todo eso simplemente muchas gracias y fue un honor ser el jefe de este Escuadrón".

Finalmente, dirigiéndose a los rafaelinos Hernán Chamorro sostuvo que, "párrafo aparte merece la comunidad rafaelina. No me alcanzan las palabras para agradecer el trato tanto a nivel personal como familiar, que muchas veces es muy difícil en nuestra situación, siendo personas extrañas (foráneas) dentro del contexto de la comunidad. Me llevo los mejores recuerdos".

"El agradecimiento también va dirigido -amplió- a mis grupos de amigos que si me detengo a nombrarlos sin duda me olvidaría de alguno en este momento, por haberme adoptado y hacerme sentir uno más de ellos. Y también amigos que desde el cielo me seguirán acompañando, simplemente gracias".

Concluyó: "un especial agradecimiento a las autoridades judiciales y municipales por el constante apoyo, como asi también a las distintas fuerzas nacionales y provinciales, a los medios de prensa que siempre están cuando uno los necesita. A toda la comunidad muchas gracias y que en estas fiestas los encuentre unidos y junto a sus seres queridos. Felicidades y salud rafaelinos. Saludos y un hasta pronto", cerró el jefe saliente de Gendarmería Rafaela.