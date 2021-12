Adiós al Staples Center

El mítico estadio Staples Center cambiará de nombre y pasará a llamarse Crypto.com Arena por un arreglo de 700 millones de dólares por diez años. Luego de 22 años, la casa de los Lakers y los Clippers, en Los Angeles, tendrá una nueva identidad.

El Satples Center fue el escenario local para Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers de la NBA, Los Angeles Sparks de la WNBA y Los Angeles Kings de la NHL.

Fue inaugurado el 17 de octubre de 1999 y la entonces emergente Staples Inc. pagó 100 millones de dólares por los derechos durante 10 años.

En 2009, Staples Inc. firmó un acuerdo por derechos de nombre a perpetuidad, pero, en 2019, AEG recuperó los derechos de nombre por una suma no revelada.

Desde su apertura, el Staples Center albergó siete finales de la NBA con los Lakers, las finales de la Stanley Cup de 2012 y 2014, tres Finales de la WNBA y tres NBA All-Star Games, en los años 2004, 2011 y 2018.