Caimi se perderá la edición 2022

Franco Caimi no podrá disputar el Rally Dakar 2022. El piloto mendocino había sufrido una dura caída en Dubai y se lastimó el brazo derecho, además de algunas costillas, y lamentablemente no pudo recuperarse para afrontar la competencia.Según informaciones, el sudafricano Aaron Mare ocupará su lugar y defenderá a Hero MotoSports junto a Joaquim Rodrigues."Lamentablemente no vamos a poder estar para la carrera", expresó desilusionado para confirmar la noticia. Caimi, debido a su buena temporada, se había perfilado como candidato a pelear por el podio de las motos y su ausencia es una sensible baja para la legión argentina.