Ecclestone se refirió al futuro de Hamilton

La definición del campeonato en la última carrera de la temporada 2021 todavía resuena en la Fórmula 1.La forma en la que Max Verstappen (Red Bull) consiguió sobrepasar a Lewis Hamilton (Mercedes) y adjudicarse la corona quedará en las retinas de los fanáticos por muchos años.Toto Wolff la comparó la definición con "la mano de Dios", por el gol de Diego Maradona a los ingleses en México 86. Por eso, la incógnita a develar es qué pasará con el inglés, siete veces campeón del mundo, en la temporada 2022.La pregunta se la hacen tanto directores deportivos como pilotos de la máxima categoría. Y la respondió Bernie Ecclestone, ex dueño del Gran Circo.Ecclestone, de 91 años, contó en el diario suizo Blick que charló con Anthony, padre de Lewis, hace unos días: "Noté que no respondería ninguna pregunta sobre el futuro de su hijo. ¡Solo hablamos de negocios!", señaló Bernie.Después, soltando un pésimo presagio para los simpatizantes de Mercedes y de Hamilton, dijo: "No creo que vuelva, su decepción es demasiado grande y es entendible".Ecclestone, un veterano de mil batallas que solía estar en el paddock durante las carreras y que sigue siendo una figura mítica del automovilismo deportivo, también se refirió a los últimos giros en el autódromo de Yas Marina."Muchas cosas salieron mal en esa última vuelta. El director de carrera podría haberse ahorrado problemas si hubiese detenido la prueba con bandera roja después del accidente de Latifi. Hubiera sido un súper final entre Lewis (Hamilton) y Max (Verstappen) en los tres últimos giros", especuló.Los accidentes de Mick Schumacher durante la temporada de Fórmula 1 que acaba de terminar le provocaron a la escudería Haas un gasto superior a los cuatro millones de dólares.Así, el hijo de Michael, siete veces campeón de la máxima categoría, encabezó el ranking de daños.Le siguen, de acuerdo con un informe publicado por el sitio neerlandés F1 Maximaal, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el campeón, el holandés Max Verstappen (Red Bull).Al fondo de la tabla, y como si hubieran obedecido a un pedido expreso de sus patrones de cuidar los autos al máximo, aparecen los dos pilotos del equipo Alpine: Fernando Alonso (US$ 353.000) y Esteban Ocon (US$ 313.000).Cuatro accidentes resumen la temporada del hijo de Michael Schumacher, un verdadero dolor de cabeza para el carismático Günther Steiner, director del equipo Haas. Sobre todo cuando las finanzas de la escudería aprietan.De todas maneras, tanto el piloto alemán como su compañero de equipo, Nikita Mazepin, conservarán sus butacas durante la próxima temporada, tras haber renovado sus contratos en septiembre.