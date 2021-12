Estiman que para finales del 2023 estaría lista la refuncionalización

Luego de conocerse, el pasado lunes, el proyecto ganador del concurso de ideas para la puesta en valor del predio en el que funcionaron los Grandes Almacenes Ripamonti, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Belgano, muchos rafaelinos y rafaelinas comenzaron a preguntarse sobre cuánto tiempo deberá pasar para ver cristalizada la remodelación de este emblemático edificio de la ciudad.

Por ese motivo, LA OPINION consultó al presidente del Colegio de Arquitectos del Distrito 5, Claudio Walter, alguien que desde lo institucional realizó valiosos aportes al diseño del concurso, y brindó datos muy interesantes sobre los pasos que se vienen de aquí en adelante. “Lo que está establecido -comenzó explicando- por convenio de organización es que ya entraron a correr los 90 días de plazo que tienen los ganadores para desarrollar el proyecto ejecutivo”. Y aclaró que: “fue un concurso de anteproyecto vinculante y esto quiere decir que se les acredita, se les garantiza el derecho de desarrollar el proyecto ejecutivo por lo menos hasta esta instancia. Después, vendrá la etapa de dirección ejecución y administración de obra que tiene que ver con todo lo relacionado a la gestión y esto es una negociación aparte entre los profesionales que ganaron y el municipio”.

Walter retomó la cuestión de los plazos que están corriendo y precisó que "los ganadores tienen 3 meses, es decir enero completo febrero completo y marzo, hasta 20 aproximadamente, para presentar el proyecto ejecutivo. En todo este tiempo, el Municipio tiene la potestad de sugerir o pedir cambios al anteproyecto, de hacer ajustes de acuerdo a lo que crea necesario conveniente y pretenda para la obra definitiva porque puede que haya sido el mejor anteproyecto que se esperaba, pero no colmó del todo las expectativas, entonces tiene estos 90 días para ir conversando, haciendo ajustes y pidiendo modificaciones que, de hecho, no van a ser sustanciales porque en general responde a las bases que tenía el promotor. Una vez definida toda esta documentación, la Municipalidad llamará a licitación pública con todo lo que implica el inicio de un proceso así”.

Y sobre este punto, el colegiado hizo la salvedad que “todavía no se sabe qué etapa de obra se va a ejecutar porque esto va a estar sujeto a la disponibilidad de recursos económicos se consiguen y se pueden comprometer. En función de esto la licitación puede salir con una etapa parcial o total de ejecución. Esta definición es parte de este proceso que se va a dar en estos 90 días”.



INICIO DE OBRAS

A MITAD DE AÑO

De todas maneras, el arquitecto se mostró optimista porque, apuntó, “desde la Municipalidad están muy confiados y convencidos que de la mano del Gobernador y del nivel político a nivel nacional van a contar con plata como para poder ejecutar la obra completa. Esta es la decisión de los líderes políticos más cercanos y la intención es meterle para adelante. Estoy dando una visión muy positiva, considerando que todo vaya sobre rieles. Si fuera así la idea es que, a lo sumo, por allá por mitad del próximo año, se podría estar en condiciones de dar inicio a la obra dependiendo, reitero, de qué instancia de obra se licite y se quiera concretar como también los tiempos de ejecución. Si tuviéramos un escenario ideal, es una obra perfectamente realizable. Digo esto en comparación de otras propuestas faraónicas e inviables como las que se habían propuesto anteriormente y por eso no prosperaron ni para el Estado ni para ningún privado. En cambio, ésta reconversión, que para mí no es deslumbrante por respeto a la historia del sitio y la connotación que tiene, al no tener esas estridencias constructivas y de imagen es lo más realizable qué se podía haber pensado”, conceptualizó Walter. En base a ello, afirmó que, “de contar con la plata, en un año y medio podría estar tranquilamente concretado, así que si todo transita por una situación normal a fines del 2023 podría estar la obra concluida”.



ENTRE $ 700 y $ 850 MILLONES

A la hora de especificar sobre cómo se determina la inversión necesaria para llevar adelante los trabajos, el titular del Colegio de Arquitectos indicó que “el presupuesto de la obra para el llamado a licitación viene de la mano del proyecto ejecutivo, y dentro de él se hace un presupuesto oficial, que es una estimación. Después lo tienen que convalidar las constructoras y suele pasar qué en la obra pública por ahí las visiones son diferentes y lo que presupuesta el Estado luego no lo convalida el oferente privado porque hay diferencias de interpretación. Entonces, se tiene que trabajar en serio y con buena aproximación, confiable y no que sea un proyecto de 1 millón de dólares que terminan siendo 3 millones. Todo depende del profesionalismo y los ganadores demostraron buena idea y buena capacidad profesional. Hay que ver ahora cómo plasma todo esto y cómo interactúan con la Municipalidad porque hay mucho por compatibilizar. Teniendo en cuenta esto, entiendo que para fin de marzo tiene que haber un presupuesto oficial estimado”.

Y cerró, revelando que “esta obra puede estar entre los u$s 3.500.000 y u$s 4.000.000 reales, de billetes, no los oficiales. Esto se expropió con dólares oficiales, pero cuando hoy hablamos de construcción lo hacemos en base a dólares billetes convertidos a pesos, y ahí vale $ 200. Entonces, estamos hablando de entre 700 y 800/850 millones de pesos. Hablo de este valor en función de la interpretación de este anteproyecto, hago esta salvedad porque después en el desarrollo del proyecto y para ser confiable como decía antes, se van especificando cosas y se va hilando más finito y esto puede significar que estos importes pasen a ser u$s 4,2 millones, u$s 4,5 millones o u$s 3,8 millones”.