Piden que se cumpla ordenanza que prohíbe pirotecnia sonora

Desde la Red de Agentes para el Cambio Social (RACS) y un grupo de instituciones plantearon en un documento un pedido público para que se cumpla con la ordenanza municipal que prohíbe el uso de la pirotecnia sonora. "Conociendo que existe una ordenanza municipal (5081) de Rafaela que prohíbe el uso de pirotecnia sonora y la que lamentablemente en muchas ocasiones no se respeta, ni se hace cumplir debidamente y, además sabiendo con validez científica los daños que ocasionan a la salud de los humanos, de los animales y el ambiente el uso de la misma, es que nos unimos para exigir a los ediles municipales a que se haga cumplir cabalmente dicha ordenanza", sostienen desde el espacio.

En este marco, citan los fundamentos científicos en que nos basamos para exigir que se respete dicha ordenanza. "Sabemos que el ruido es uno de los contaminantes más comunes del medio en la vida moderna y en las grandes ciudades. A esto debemos agregar en especial en épocas navideñas y otros festejos específicos, el ruido indeseado proveniente de la pirotecnia. Pero el ruido indeseado es más que una molestia, constituye lo que se denomina contaminación acústica e implica un peligro real para la salud de las personas, los animales y el ambiente en general". sostienen desde la RACS y un colectivo de organizaciones. "El ruido proveniente de explosiones y fuegos de artificios produce una marcada tensión física y psicológica. La idea de que la gente se acostumbra a los ruidos explosivos es un mito, aún cuando creemos que nos hemos acostumbrado al mismo, se producen cambios fisiológicos dentro nuestro y los efectos acumulativos en los organismos vivientes pueden ser amplios y dañinos", agregan.

Asimismo, resaltan que está establecido con validez científica que el ruido proveniente de la pirotecnia explosiva puede ocasionar los siguientes trastornos:

- Tanto en los humanos como en los animales en el momento de las detonaciones se puede producir daño auditivo severo, alta presión, acelerar el ritmo cardíaco y generar mayor cantidad de adrenalina.

- En las personas se produce lo que se llama "enfermedades de adaptación" que incluye úlcera, asma, hipertensión, dolores de cabeza, trastornos digestivos, irritabilidad, etc.

- La gente y los animales no se acostumbran al ruido, pues el organismo continúa reaccionando.

- El ruido puede agravar enfermedades preexistentes.

- En las mujeres embarazadas puede amenazar el desarrollo fetal. - Afecta a niños autistas, personas con estados de ansiedad.

- El ruido de la pirotecnia afecta a la calidad y cantidad del sueño. Esto hace que se resienta la eficiencia laboral y la salud en general.

- En cuanto a los animales, en especial los perros poseen una capacidad auditiva 6 veces superior a la del humano, es lógico imaginar el daño de las explosiones de la pirotecnia. Las aves se espantan y desorientan buscando refugio para protegerse, ante lo que ellas consideran un peligro para la subsistencia, lo mismo ocurre con los otros animales que conviven cerca del humano.

- Ruidos, explosiones fuertes y constantes alteran ecosistemas enteros.

Tras esta descripción, la RACS y las instituciones exigen "a quien corresponda que se haga cumplir dicha ordenanza responsablemente, consideramos que deberíamos educar a la sociedad entera, no sólo los niños aprender, sino que los adultos deben dar el mejor ejemplo en este aspecto ya que existen otras opciones para los festejos (sea en estas fiestas navideñas, las del fútbol, las de egresados, otras) como menos peligrosas y nocivas para el ambiente; enseñarles a ser más solidarios, menos egoístas y a comprender que no estamos solos y que además la calidad de vida de otros seres dependen de nuestro accionar", plantean.

Suscriben el documento RACS, Agrupación NET, ADAPA (Asociación de Defensa Animal y Protección Ambiental), la Federación de Entidades Vecinales; Escuela N°475 "Bernardino Rivadavia"; Escuela Especial N°1.027 Melvin Jones; Grupo Voluntarios Defensa Civil Rafaela; grupos de Whatsap "Mi Barrio San Martín", "No a la Pirotecnia" y Acción Animal; ARPA Rafaela; TGD Padres TEA Rafaela; Vecinales de los barrios Lehmann, Fasoli, Ilolay, Virgen del Rosario y Güemes, Asociación Civil Barbiana; Oportunidad Oportuna; Colitas Felices; Rescatistas Independientes; BICIsalidas; Rotaract Club Rafaela; Zoolidareios; Antoni S.A.; Vecinos Solidarios Garay; Club Atlético Almagro; Ecomujer09; Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino y Rafaela Ayuda OK.