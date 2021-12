La Navidad y la esperanza

Llega una nueva Navidad y como suele suceder en estos tiempos, nos invade en mayor o menor medida un espíritu navideño en el que la concordia es el valor-sentimiento que nos domina en momentos de encuentro donde queremos estar con aquellas personas que nos hacen bien, con quienes estamos felices de compartir y transitar la vida. De algún modo, nuestro corazón afloja la coraza con la que necesitamos iniciar cada día la aventura de vivir en climas adversos -no solo por la temperatura- e invita a renovar la esperanza.

A fin de año, la palabra balance aparece como una tarea que se impone, que si bien asusta a veces en otras genera satisfacciones. Está claro que la mirada general sobre el lugar en el que estamos, como lo es esta tierra llamada Argentina, devuelve una imagen con muchos contrastes, donde por un lado emerge la pobreza, la desocupación, la inflación, la depreciación del salario y la inseguridad. Pero también se hacen sentir miles, millones de personas que tozudamente se levantan cada día en busca de un futuro mejor y le ponen sus ideas y su cuerpo al estudio, a un emprendimiento, al trabajo duro. No es fácil, pero tampoco imposible.



La vida no es ir al centro rafaelino para trabajar o comprar regalos y enojarse por las imperfecciones del tránsito o las picardías de algunos. Incluso tampoco por un arbolito navideño precario que debió ser rescatado en medio de críticas en redes sociales. Hay familias que se reencuentran después de un largo tiempo, hay abrazos interminables que a veces generan lágrimas de felicidad plena. Ahí está la Navidad presente en todo su significado, el real y el simbólico.En cierta forma este tiempo abre una pausa en las preocupaciones cotidianas, los problemas que nos agobian en nuestro entorno o los que nos afectan desde una perspectiva más general. Conflictos, Covid-19 y cambio climático derivan en una combinación mortal que agrava el hambre en el mundo, según advirtió la ong Oxfam, comprometida para dar asistencia a quienes menos tienen. En su mensaje, advierte que 11 personas mueren de hambre cada minuto, superando las muertes por Covid-19. Lo que parecía una crisis global de salud pública ha derivado rápidamente en una grave crisis de hambre que ha puesto al descubierto la enorme desigualdad del mundo en que vivimos, señala con crudeza. La inestabilidad económica, acentuada por el virus, el empeoramiento de la crisis climática y los conflictos armados, está provocando que acceder a alimentos se convierta en una tarea casi imposible en determinadas regiones de nuestro complejo mundo. Y alerta que, a menos que actuemos de forma urgente para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, lo peor está aún por llegar.Para la entidad, se requieren esfuerzos extraordinarios para hacer frente a la crisis mundial del hambre ahora y, en paralelo, abordar las causas que condenan a millones de personas a esta situación. Porque la pandemia ha agravado, todavía más, los insoportables niveles de desigualdad. Por eso, también Oxfam reclama a los Gobiernos que, para salvar vidas ahora y en el futuro, refuercen la asistencia humanitaria, luchen contra la crisis climática y avancen hacia economías más justas, sostenibles y centradas en las personas.Según Naciones Unidas, el aumento de la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo o los beneficios que las 8 mayores empresas de alimentación y bebidas han pagado a sus accionistas, permitirían acabar 10 veces con esta emergencia alimentaria de 2021. ¿No parece una contradicción, tan absurda como terrible? plantea la organización en busca de despertar a quienes no son conscientes de la gravedad de la problemática.Por tanto, el espíritu navideño también debe alimentar la solidaridad, no de los otros sino la nuestra. ¿Qué podemos hacer para que otros se sientan un poquito mejor?