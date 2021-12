El Municipio comenzará a controlar el pase sanitario

A partir del Decreto Provincial que estableció la implementación desde el martes pasado del pase sanitario para personas que formen parte o asistan a, entre otras, actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; y eventos masivos organizados con la asistencia de más de 1000 personas, los cuales se desarrollen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre, la Municipalidad de Rafaela iniciará los controles al respecto a partir de este viernes 24. “Como Estado tenemos la obligación de hacer los controles correspondientes y exigir el pase sanitario. Esa tarea estará a cargo de personal de Protección Vial y Comunitaria, con el apoyo de la Policía de la Provincia de Santa Fe”, explicó el flamante secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel. “Los concurrentes a esos eventos deberán tener aplicadas las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 con 14 días de anticipación a la realización del evento al cual vayan a concurrir”, dijo.

El objetivo de las intervenciones es velar por la salud de la comunidad y que quienes asistan a ese tipo de eventos logren un momento recreativo, de ocio y esparcimiento seguro. “Rafaela tiene un alto porcentaje de vacunación, pero, ante el recrudecimiento de contagios, nos parece importante apelar a la responsabilidad individual, tanto de concurrentes como de organizadores, para que no afecte a lo colectivo. En ese aspecto, cumplir con el requerimiento del pase sanitario es fundamental”, expresó.



COMO OBTENER EL

PASE SANITARIO

El esquema de vacunación completo se podrá acreditar a través de las siguientes aplicaciones: Cuidar, para celulares; Mi Argentina https://id.argentina.gob.ar/ingresar/, a través de Internet; certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel acompañado con el Documento Nacional de Identidad (DNI)



LO QUE DISPUSO

LA PROVINCIA

El Decreto Provincial Nº 2.915 indica que las personas de 13 años, o más, deberán contar con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, aplicadas con 14 días de antelación a la fecha de realización de un evento. De acuerdo a lo dispuesto, las actividades en donde se solicitará el pase sanitario son: discotecas; salones de eventos; eventos masivos con más de 1.000 personas; centros culturales, teatros, cines y gimnasios; viajes grupales; casinos y bingos; atracciones turísticas; y trámites presenciales.

En este marco, es el propio Estado provincial el que da los primeros pasos para exigir el pase sanitario. La EPE, Aguas Santafesinas y ahora también el Registro Civil reclamarán a los ciudadanos el pase sanitario para poder ingresar a sus dependencias.

La pregunta es si la Municipalidad de Rafaela, además de controlar que se cumpla la medida, exigirá el pasaporte sanitario a los vecinos que deban hacer trámites en sus distintas oficinas.



EL IMPACTO DE

DE LA MEDIDA

Con la entrada en vigencia del pase sanitario en la provincia, el martes pasado, miles de santafesinos que aún no se habían aplicado vacunas contra el Covid se inscribieron y se acercaron a centros de vacunación para recibir la primera dosis, como así también quienes tenían pendiente de aplicación de la segunda dosis.

El coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud, Sebastián Torres, señaló que en las 48 horas del 21 y 22 de diciembre se aplicaron 15 mil dosis a personas en esta situación. "Esto es lo que buscábamos, estimular a la gente", dijo el funcionario según publicó La Capital. "Cuando se empezó a hablar del pasaporte sanitario primero se incrementaron las consultas y en los últimos días, esas consultas comenzaron a hacerse efectivas en los vacunatorios para iniciar o completar esquemas", sostuvo.

Torres expresó que cumplir con este objetivo de estimular la inmunización "no es más que una forma de cuidar a quienes se vacunaron después de tantos esfuerzos y sacrificios sociales, económicos, emocionales y con esta campaña de vacunación histórica que estamos llevando adelante con la idea de que la gente pueda continuar realizando sus actividades y la economía pueda seguir recuperándose".

El avance del plan de vacunación contra el Covid presenta buenos números. "Estamos diez puntos por encima de la media nacional y eso nos pone entre las mejores provincias del país", afirmó el funcionario. Al respecto, las estadísticas oficiales muestran que en la provincia el 88 por ciento de la población tiene al menos una dosis, el 79 por ciento ya completó el esquema, el 90 por ciento de los chicos y adolescentes de entre 3 y 17 años también ya están inmunizados, y se colocaron 360 mil dosis de refuerzo.

Asimismo, con stock de vacunas suficiente, la cartera sanitaria anticipó que hará un cambio de estrategia: ahora la meta es llegar al otoño con toda la población con la tercera dosis aplicada.