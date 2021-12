El equipo de salud alertó sobre el comportamiento del Covid-19

Este jueves, en el patio de las palmeras del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, el equipo de salud llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que se informó sobre el aumento de casos que tiene la ciudad, cómo continua el operativo de vacunación y la implementación del pase sanitario, entre otros.

La infectóloga Sandra Capello dijo: “En estas últimas semanas, veníamos observando un lento y sostenido aumento de casos en la ciudad, y en esta última semana, lo que se observó fue un aumento muy importante del número de casos positivos”.

También “se confirmaron algunas muestras que estábamos a la espera del resultado y se confirmó que corresponden a la variante Ómicron. Eso explicaría este aumento exponencial de casos. Sabemos que esta variante es mucho más contagiosa que la variante que teníamos anteriormente”. “En la ciudad están circulando las variantes Delta Ómicron. Y esto tiene que ver con el desplazamiento de personas. Sabemos que todas las actividades están permitidas, las reuniones sociales y familiares también. Entonces, apuntamos a tener presentes los cuidados. Se vienen las fiestas, nos vamos a reunir con familiares, por lo que tenemos que estar es muy atentos a si alguna de las personas que va a concurrir a la reunión, presenta algún síntoma, así sea mínimo, no ir, o sino acercarse a la carpa e hisoparse. También, si es contacto estrecho de un positivo o estuvo en alguna de las fiestas o de las reuniones en las cuales hubo positivo”, detalló.

En este momento, la gran mayoría de las personas que son positivas son asintomáticas o tienen síntomas mínimos. No estamos en la situación que vimos antes en donde las personas tenían síntomas muy floridos. Ahora los síntomas son menores por la vacunación”. Recordemos que “los síntomas son mínimos y las personas no presentan cuadros graves, fundamentalmente porque están vacunados. Todas aquellas personas que no se vacunaron, los invitamos a que concurran a vacunarse”, enfatizó Cappello.



VARIANTE OMICRON

“Son de las personas que tuvieron contacto estrecho con gente de Córdoba. Esta provincia tiene circulación comunitaria de la variante, por lo que toda aquella persona que el contacto estrecho sea alguien de Córdoba, uno lo asume como probabilidad de Ómicron y se manda a secuenciar”, contó la epidemióloga. Sobre los síntomas de esta cepa, informó: “Que un virus tenga una variante diferente, modifica el comportamiento del virus en cuanto a transmisibilidad. Son más contagiosos o menos contagiosos. En cuanto al cuadro clínico, son todos iguales, lo que varía la gravedad del cuadro es si la persona está vacunada o no. Las personas vacunadas son asintomáticas o tienen síntomas mínimos que pueden ser congestión nasal, que se le tape la nariz, leve picazón en la garganta o mucho cansancio, y a veces pasa desapercibido. Ante esos síntomas, pedimos que se acerquen a hisoparse”.



VACUNACION

“La demanda de vacunación aumentó. A raíz de la indicación de que se va a pedir el pase sanitario y por la necesidad de viajes, hubo un aumento del requerimiento de la primera dosis. La importancia de la vacunación no solo protege al individuo sino también al entorno”, remarcó.



HISOPADOS

Por su parte, el director del Hospital, Emilio Scarinci, señaló que “tuvimos en los últimos días un aumento en la cantidad de diagnósticos diarios. Esto lo vemos reflejado no solo en la cantidad de positivos diarios sino en el aumento de hisopados que se realizan. Veníamos en la primeras semanas de diciembre en un promedio entre 60 a 70 hisopados diarios y en los últimos días estamos arriba de 150 hisopados diarios, con un aumento de la positividad. Estábamos entre el 2 a 3 por ciento a fines de noviembre y hoy estamos llegando a un 20 por ciento de positividad”. “Es por eso que ampliamos y reforzamos la capacidad de testeos. Además, estamos trabajando en reforzar la posibilidad en los Centros de Salud para que la gente no tenga que acercarse solo al Hospital”. Cabe recordar que los hisopados se realizan de 7:00 a 13:00, frente al hospital en la carpa que emplaza en la Plaza 9 de Julio.



OCUPACION DE CAMAS

En cuanto a la situación del Hospital, Scarinci, indicó: “Tenemos una ocupación promedio de entre el 60 y 70 por ciento con pacientes generales. Aumentó la demanda de internación en maternidad, hay más internados por trauma, pero se mantiene en esos números”. Con respecto al Covid-19, explicó: “En estos momentos tenemos dos pacientes internados, uno en clínica médica y otro en UTI, sin necesidad de asistencia respiratoria. Estos pacientes estaban vacunados, con amplias comorbilidades, lo que justificaría la necesidad de un control más estricto. Se dio por contacto estrecho con positivos”.



VACUNADOS

A su turno, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, se refirió al vacunatorio: “Viene trabajando a toda máquina como desde el primer día y tenemos la tranquilidad de que todas las vacunas que llegaron a Rafaela y la Región están colocadas”. “Los números de la ciudad son hoy, redondeando, 16 mil personas con tres dosis, 80 mil tienen dos dosis y 9 mil tienen una dosis. Esto es sobre una población objetivo casi total. Si suman los vacunados, se van a dar cuenta que estamos en una cantidad de no vacunados ínfima y muy sobre el porcentaje que se estira para cualquier campaña de vacunación. Las personas que nos quedan con una dosis, son menores de edad y un grupo entre 18 y 30 años. Reiteramos que se acerquen los que hayan cumplido los días para completar la vacunación”, agregó.



PASE SANITARIO

El pase sanitario “apunta a que la gente se termine de vacunar y complete los esquemas. Le da la herramienta a gastronómicos, gimnasios, fiestas, para que estas actividades no cierren. Apelamos a esta acción conjunta entre Provincia, Municipio y los particulares para que estemos todos atentos al cumplimiento de esta normativa que ya está vigente. Esto nos permitirá que no cierren las actividades culturales, recreativas y que ninguna actividad económica se vea afectada porque sabemos que con la vacuna, los síntomas son leves y no vamos a tener que volver a situaciones que atravesamos antes”; concluyó el Subsecretario.