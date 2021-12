La ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, brindaron detalles de la situación epidemiológica actual de Covid-19 en la provincia a intendentes y presidentes comunales. En la ocasión, estuvieron participando el intendente de Rafaela, Luis Castellano, junto a Diego Lanzotti, el nuevo Subsecretario de Salud y Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano del municipio. Al respecto, Martorano señaló que “veníamos con una foto buena, pero en una semana, y en las dos que vienen, tuvimos y vamos a tener cambios. Ayer confirmamos 420 casos, estamos con aumento, con la llegada de Ómicron”. En este sentido, destacó que “estamos haciendo una buena cantidad de testeos, la positividad está en 15% y la incidencia está aumentando mucho”. Además, indicó que “hoy la ocupación de camas está estable, la provincia tiene un 65%, es un número muy bueno”.

Con respecto a la variante Ómicron, la ministra indicó “que es muy contagiosa, pero no estamos viendo casos graves con dos o tres dosis de vacuna”. A continuación, detalló que “Santa Fe recibió 6,3 millones de vacunas, y aplicó 6,2, el 98% de lo recibido: con una dosis, más de 3 millones de personas, el 88%, y con dos dosis, entre hoy y mañana, probablemente lleguemos al 80%, un número altísimo, porque la Nación llegaba hoy al 70%”. “Ya pusimos 362 mil terceras dosis, 11%; y vamos a tener un enero de muchas terceras dosis porque las estamos colocando a los 5 meses y si a alguien no le llegó el turno debe acercarse a su vacunatorio y colocársela”, manifestó Martorano; y destacó que “desde la implementación del pase sanitario aumentó la aplicación de dosis en menores y en adultos, que no se habían vacunado”.

Por último, la ministra señaló que “el pase sanitario es para poder sostener el 100% de aforo, es habilitante, no restrictivo”; y convocó a los presentes a “insistir con las medidas, para que podamos testear y vacunar. Les vamos a pedir estar arriba de la población para que se coloquen la vacuna, y el refuerzo”. En tanto, Freyre indicó que “nos parecía muy importante repasar con cada presidente comunal, con cada intendente e intendenta, la situación sanitaria, el avance en la contagiosidad y el grado de positividad que se viene dando. Si bien Santa Fe mantiene números bajos, nuestras provincias vecinas, Córdoba y Buenos Aires, han subido de manera exponencial”; y destacó la importancia de “plasmar lo que tanto resultado nos dio, que es el trabajo conjunto, desde la provincia y de manera articulada, con cada municipio y cada comuna”. “Nos parecía importante repasar cómo avanzar en el cuidado y en la prevención; y reforzar una medida que tomó el gobierno de la provincia hace poco, que es el Pase Sanitario; porque la intención es que las actividades sigan, se mantengan, pero con los cuidados correspondientes para que este rebrote de contagios incida lo menos posible”, concluyó el secretario.