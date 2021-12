Notorio salto de contagios en Rafaela

En vísperas de la Navidad, donde habrá un millar de encuentros familiares y de amigos, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este jueves 51 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, reafirmando, una vez más, el notorio avance del virus que se está produciendo en la ciudad desde hace algo más de un par de semanas, y que ya empezamos a transitar la tercera/cuarta ola de contagios. Esta cifra, que indudablemente enciende nuevamente las alarmas si sumamos los 18 del miércoles y los 21 del martes, corresponde a la más alta en más de 6 meses en nuestro medio, ya que para encontrar un número similar tuvimos que retrotraernos al pasado 15 de junio, cuando se habían anunciado 81 positivos, y al 12 de junio, cuando se comunicaron otros 53 contagios. Así, el total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 15.057, de los cuáles 131 son activos, 394 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento y 14.606 son los recuperados. En tanto, no se han reportado fallecimientos durante los últimos 105 días, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. Por su parte, en cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", continúan internados 2 pacientes Covid-19 positivos, uno en UTI y el restante en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 532 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 474.962. Rosario registró 209 casos (el más alto en casi 4 meses), la ciudad de Santa Fe 42, San Jorge 32, Frontera 4 y Ceres, Esperanza, San Cristóbal, Santo Tomé, Sastre y Suardi 3, entre otras localidades. Tampoco se registraron fallecimientos en la "bota" en las últimas 24 horas, totalizando 8.644 víctimas fatales. En la provincia hay 2.329 pacientes activos y 463.989 son los recuperados.



384 HISOPADOS

Por su parte, este jueves se realizaron 384 nuevos hisopados en nuestra ciudad, sumando casi mil en lo que va de la semana (el lunes y el martes se realizaron 200 y el miércoles 192). En este marco, el municipio local recordó los horarios en los cuáles funcionará la carpa de hisopados ubicada frente al hospital, sobre la plaza 9 de Julio, para los próximos días: viernes 24/12, con síntomas, de 7 a 10 hs, y sin síntomas, de 10 a 11 hs; domingo 26/12, con síntomas, de 9 a 11 hs y sin síntomas, de 11 a 12 hs.



78,5% DE LOS RAFAELINOS

TIENEN LAS 2 DOSIS

Mientras tanto, la Dirección Regional de Salud dio a conocer el habitual reporte semanal de vacunación contra el Covid-19, mencionando que en la última semana se colocaron otras 12.472 vacunas en la región para un total de 581.844 desde que se puso en marcha el operativo a principios de año. De ese acumulado, 217.522 se aplicaron en el vacunatorio del hospital local. Con respecto a los pacientes vacunados oriundos de Rafaela, y según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en la ciudad. Por lo tanto podemos decir que el 86.2% de la población de la ciudad cuenta con una dosis de vacuna contra el COVID-19 (94.617) y un 78.5% cuentan con esquemas completos (86.151), mientras que 14.194 ya recibieron la dosis adicional. Además podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se le colocó la primera dosis en la ciudad son un total de 13.244, los cuales representan un 69% de los menores adscriptos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.



PASE SANITARIO

Al menos en las primeras horas, la entrada en vigencia del pase sanitario en la provincia de Santa Fe produjo el efecto deseado y le dio un envión a muchos que aún no habían recibido la primera dosis o quienes, aún con el turno ya otorgado, no habían asistido a colocarse la segunda y completar su esquema de vacunación contra el Covid-19. En los números, solo en las 48 horas del 21 y 22 de diciembre se aplicaron 15 mil dosis a personas en esta situación. Además, ya con stock de vacunas suficiente, el Ministerio de Salud santafesino anticipó que hará un cambio de estrategia y señaló que la meta es llegar al otoño con toda la población con la tercera dosis aplicada. "Esto es lo que buscábamos, estimular a la gente", dijo el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud, Sebastián Torres.